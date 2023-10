Irmã Morte: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Irmã Morte estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (27) e já é um dos destaques da semana, ocupando a quarta posição do Top 10 da plataforma. A trama segue uma jovem freira que começa a ensinar meninas em um antigo convento assombrado por uma presença maligna. O longa é dirigido por Paco Plaza e Aria Bedmar, e tem Maru Valdivielso no elenco principal. O terror espanhol é um prequel do filme Verónica, lançado em 2017 e também disponível na Netflix.

O roteiro do longa, de uma hora e meia de duração, é assinado em parceria pelo próprio diretor e Jorge Guerricaechevarría, e o projeto estreou como abertura do 56º Festival de Cinema de Sitges. Se você é fã de produções do gênero de terror e já quer entrar no clima de Halloween, confira, a seguir, todos os detalhes de Irmã Morte.

Longa de terror sobrenatural é estrelado por Aria Bedmar — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Irmã Morte

Ambientada na Espanha do pós-guerra, a história desse terror sobrenatural acompanha Narcisa (Aria Bedmar), uma jovem noviça que possui poderes sobrenaturais e que é selecionada para lecionar para jovens garotas em um antigo convento. No entanto, no decorrer dos dias no novo cargo, a freira descobre que o lugar passa a esconder muito mais do que apenas paredes antigas, mas também segredos terríveis e uma presença maligna capaz de assombrar e machucar seus habitantes.

Elenco de Irmã Morte

Estrelado por Aria Bedmar (Silêncio) no papel da protagonista Narcisa e Maru Valdivielso (Verónica) interpretando a freira Julia, o elenco de Irmã Morte ainda é composto por nomes como Almudena Amor (O Bom Patrão) dando vida à Socorro, Luisa Merelas (As Bestas) vivendo a Madre Superiora, Consuelo Trujillo (Ao Sul de Granada) como intérprete da Irmã Muerte e Chelo Vivares (Tin & Tina) como a Irmã Sagrario.

Longa espanhol é um prequel do filme Verónica, lançado em 2017 e também disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

Em alta entre os assinantes da Netflix, o filme Irmã Morte vem tendo um desempenho positivo na imprensa especializada. No agregador Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção espanhola debutou com 78% de aprovação dos críticos, enquanto no IMDb o trabalho de Paco Plaza conquistou nota 5,8, com base em 1,8 mil considerações.

Sobre as reviews internacionais, com a do El País, a jornalista Elsa Fernández-Santos não poupa elogios quanto ao enredo e a produção do longa, que "é um thriller de terror e vingança construído com elementos visuais tão simples quanto perturbadores, quase abstratos". Já Kate Sanchez, do But Why Tho?, também segue nessa análise positiva, destacando que a produção é "linda e macabra" e que "continua o histórico estelar de originais de terror espanhóis na Netflix".

Confira o trailer oficial de Irmã Morte:

