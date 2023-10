JBL Boombox 3 WiFi é boa? Veja ficha técnica e preço da caixa de som

A JBL Boombox 3 WiFi, como o nome indica, é a versão com Wi-Fi da Boombox 3, caixa de som portátil lançada no Brasil em outubro de 2022 . O novo modelo tem som potente e foi introduzido no mercado em julho deste ano. Ele traz ficha técnica similar à versão sem Wi-Fi, com destaques para a classificação IP67 de resistência à água, bateria que promete até 24 horas de duração e áudio 3D com tecnologia Dolby Atmos . O eletrônico está disponível na loja oficial online por R$ 3.599, mais caro do que o modelo sem Wi-Fi, que custa R$ 2.999. Na Amazon , no entanto o produto mais recente aparece por R$ 2.620 – desconto de R$ 979.

Além do Wi-Fi, a nova caixa de som também vem com Bluetooth como alternativa para sincronizar com smartphone, tablet ou qualquer tocador de música compatível com as tecnologias sem fio. Segundo a página de suporte, o modelo também difere do seu antecessor ao trazer melhorias na potência e nas tecnologias de pareamento, o que tende a melhorar a qualidade na reprodução de áudio.

JBL Boombox 3 Wi-Fi: confira o unboxing da caixa de som potente

Ficha técnica

Potência: 80 W RMS (subwoofer); 2x 40 W RMS (mid) e 2x 20 W RMS (tweeter)

Resposta em frequência: 40 Hz – 20 KHz

Tecnologia de áudio: Dolby Atmos 3D

Bateria: até 24 horas de duração (estimativa da fabricante)

Conexões: Bluetooth e Wi-Fi

Cores: preto

Proteção contra água e poeira (IP67)

Dimensões: 48,2 x 25,7 x 20,0 cm

Peso: 9,62 kg

Lançamento: julho 2023

Preço: R$ 3.599

JBL Boombox 3 WiFi promete som potente e imersivo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Design

A caixa de som JBL Boombox 3 WiFi está disponível no Brasil somente na cor preta. O aparelho tem o formato cilíndrico tradicional da fabricante e uma grande alça de ponta a ponta no aparelho, o que deve oferecer mais firmeza durante o transporte. O modelo tem todos os comandos na parte de cima, com visual integrado à superfície texturizada, de forma bem discreta.

Comandos da JBL boombox 3 na parte de cima — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Potência e som

O JBL Boombox 3 WiFi tem um subwoofer de 80 W de potência RMS, dois alto-falantes de porte médio com 40 W RMS, além de dois tweeters de 20 W RMS. Vale dizer que o aparelho de som tem resposta de frequência de 40 Hz – 20 kHz, o que tende a abranger um espectro de som ainda maior do que as caixas comuns.

JBL Boombox 3 WiFi tem aparência robusta e proteção contra água e poeira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

De acordo com a página oficial, o portátil vem com tecnologia de áudio Dolby Atmos 3D, que tende a propiciar uma experiência imersiva no som que está tocando, o que pode ser vantajoso com filmes e séries de ação, por exemplo. O som da mídia em questão pode ser reproduzido pela Boombox usando o Wi-Fi integrado.

Recursos

Entre os recursos extras da JBL Boombox 3 WiFi está a sincronização com o app JBL One via rede wireless. Isso permite o controle direto na reprodução das músicas, navegar pelos serviços de áudio compatíveis e, ainda, ajustar a equalização para os diferentes tipos de música e propostas de uso.

JBL Boombox 3 WiFi é indicado pela fabricante para qualquer tipo de ocasião — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A caixa de som tem ainda um recurso que utiliza dois microfones integrados para sondar o ambiente e ajustar automaticamente a qualidade sonora. Assim, de acordo com a descrição oficial, o aparelho seria capaz de sustentar a mesma eficiência em ambientes internos e externos.

O novo aparelho é compatível com Spotify Connect, sistema AirPlay da Apple, o que tende a facilitar o pareamento, além de trazer integração com Chromecast do Google e suporte para Alexa. Desta forma, o usuário poderá trocar de música, iniciar ou pausar a reprodução utilizando o comando de voz.

Bateria

Na página oficial do produto, a fabricante afirma que a bateria pode durar até 24 horas mesmo com o Bluetooth ligado e pareado. Entretanto, ela não especifica o uso mais adequado para este tipo de autonomia tão abundante. O texto descritivo diz que a energia seria suficiente para ouvir em casa, na piscina e ainda levar o dispositivo para uma festa, tudo no mesmo dia.

JBL Boombox 3 WiFi vem com entrada USB somente para recarregar a bateria — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para recarregar a bateria por completo, o site indica que o usuário precisaria de 4,5 horas, diferentemente da JBL Boombox 3 sem Wi-Fi, que necessita de 6,5 horas ligada na tomada. As informações disponíveis não explicam o motivo da diferença.

O device funciona ainda como power bank, permitindo utilizar a bateria da Boombox para recarregar celulares e tablets, mesmo durante a reprodução das músicas. Para isto, é claro, ela tem uma porta USB que está localizada na parte traseira, ao lado da entrada da fonte de alimentação.

Preço e custo-benefício

A JBL Boombox 3 WiFi está sendo vendida pela loja oficial por R$ 3.599 com pagamento no cartão. O mesmo modelo pode ser encontrado na Amazon pelo preço de R$ 2.620, valor abaixo do que é praticado pela própria fabricante.

Analisando somente a ficha técnica do produto, e levando em consideração que alguns concorrentes diretos, com mesma tecnologia e potência, estão sendo vendidos por menos de R$ 2.000, o custo-benefício da nova caixa de som da JBL pode não agradar tanto o consumidor.

Há consumidores que podem optar também por modelos com menos potência, com preços menores, como é o caso do modelo da Aiwa, comercializado pela Amazon pelo preço de R$ 614.

Concorrentes

Uma das concorrentes diretas da JBL Boombox 3 WiFi é a LG Xboom Go XG9, que também tem proteção IP67 contra água e poeira. Além disso, o modelo tem a mesma estimativa de 24 horas para a duração da bateria, além dos mesmo 80 W de potência RMS no subwoofer, que deve aumentar a poder sonoro. Apesar da similaridade, este modelo não tem Wi-Fi, mas custa bem menos: R$ 1.899 no site oficial online da marca.