JBL Clip 4 Eco é boa? Veja ficha técnica e preço da caixinha

A JBL Clip 4 Eco chegou ao Brasil em junho deste ano com a proposta de design inovador e sustentável. O dispositivo apresenta plástico e tecido reciclado em sua estrutura, que é compacta e possui formato oval. O modelo tem transmissão Bluetooth sem fio, permitindo a conexão com celular, tablet ou qualquer outro aparelho que tenha a tecnologia. Sua bateria promete longa duração e um dos principais recursos é a resistência à água com certificação IP67. A caixa de som foi apresentada no mercado nacional com preço de R$ 399.

A caixa de som portátil da JBL é discreta e possui poucos detalhes visuais que chamam atenção. Disponível na cor cinza, o modelo tem apenas um detalhe azul em sua alça de transporte. A marca garante que a caixa consegue entregar boa performance sonora para ouvir música em ambientes variados. Abaixo é possível conferir os principais detalhes sobre a JBL Clip 4 Eco e sua ficha técnica completa.

A caixinha de som JBL Clip 4 Eco é um modelo que conta com material sustentável em sua estrutura — Foto: Divulgação/JBL

Ficha técnica da JBL Clip 4 Eco

Lançamento: junho de 2023

Preço: R$ 399

Dimensões: 8,6 x 13,5 x 4,6 cm

Cores: cinza

Bateria: 10 horas de áudio e recarga completa em 3 horas

Peso: 240 g

Resposta em frequência: 100 Hz a 20.000 Hz

Potência nominal de entrada: 5W RMS

Relação sinal/ruído: maior ou igual a 85 dB

Versão do Bluetooth: 5.1

Extras: certificação IP67

Design

A JBL Clip 4 Eco possui um mosquetão como alça — Foto: Divulgação/JBL

A caixa de som JBL Clip 4 Eco apresenta uma estrutura compacta que cabe na palma da mão. O modelo Eco é uma proposta ecologicamente correta desenvolvida com materiais sustentáveis. Sua estrutura é composta de 90% de plástico reciclado e 100% de tecido reciclado no revestimento da grade do alto-falante. A marca garante que o modelo consegue entregar a mesma qualidade sonora com o design sustentável.

Em suas especificações é possível encontrar dimensões de 8,6 x 13,5 x 4,6 cm e peso de 240 gramas. Ou seja, além de ser uma caixa de som compacta, a JBL Clip 4 Eco é um modelo leve e que pode ser transportado com facilidade para qualquer local. Uma alça no estilo mosquetão possibilita transportar o dispositivo de áudio como um acessório em bolsas. Em sua estrutura também é possível encontrar botões em alto-relevo com as funções de controle do volume e play/pause.

Potência e som

A JBL Clip 4 Eco é um modelo compacto para ser levado em qualquer ocasião — Foto: Divulgação/JBL

Apesar de ser uma caixa de som compacta, a JBL Clip 4 Eco promete entregar a mesma qualidade de som JBL Pro Sound. A marca garante que o acessório de áudio consegue entregar graves potentes e fortes mesmo com uma estrutura menor. Pelo fato de que os usuários conseguem transportar a caixa de som para qualquer lugar, o modelo está facilmente associado a rotinas externas. Assim, é possível aproveitar para ouvir músicas enquanto realiza uma trilha, em um dia de praia ou em uma caminhada no parque.

Para garantir a prometida qualidade sonora, a JBL implementou no modelo um transdutor de 40 mm com potência de saída de 5 W RMS. A potência relativa a esse modelo é comum em caixas de som compactas. Além disso, sua relação de ruído é 85 dB com resposta de frequência que varia de 100 Hz a 20.000 Hz. No geral, o modelo pode entregar boa performance para grupos pequenos de amigos.

Recursos

A JBL Clip 4 Eco está disponível na cor cinza — Foto: Divulgação/JBL

O funcionamento da JBL Clip 4 Eco é totalmente sem fio graças a sua conexão Bluetooth 5.1. Assim, é possível conectar o dispositivo de áudio ao smartphone, tablets ou a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia com grande facilidade. A versão do Bluetooth promete conexão estável e rápida, o que pode resultar em uma melhor experiência para ouvir músicas no dia a dia.

Outro recurso interessante do modelo é sua resistência à água. A JBL Clip 4 Eco possui certificação IP67, o que a torna à prova d’água e também resistente à poeira. Essa é uma característica interessante para um modelo que promete acompanhar o usuário em diversas situações. Assim, o modelo pode ser usado perto de piscinas e cachoeiras sem nenhum problema.

Bateria

A JBL Clip 4 Eco apresenta uma bateria boa para a sua categoria. A marca garante que o produto consegue alcançar até 10 horas de reprodução de música, dependendo do volume e do tipo de som que está sendo executado. Com essa duração, é possível aproveitar passeios na praia, em parques ou até mesmo reuniões com pequenos grupos de amigos com tranquilidade. O seu carregamento é via USB-C e demora cerca de três horas para uma carga completa.

Preço e custo-benefício

A JBL Clip 4 Eco acompanha um cabo USB-C para carregamento — Foto: Divulgação/JBL

No site oficial da JBL Brasil, a caixa de som portátil Clip 4 Eco é vista por R$ 399, preço oficial desde o seu lançamento no país. Os usuários que optarem por comprar o modelo no boleto pelo site da marca, conseguem desconto e pagam R$ 359,10 no dispositivo de áudio. Os consumidores que optarem por adquirir o produto pela Amazon pagam R$ 377.

Pelo preço praticado no mercado nacional, podemos considerar que a JBL Clip 4 Eco apresenta um bom custo-benefício. A caixa de som portátil promete bons graves e entregar boa performance em diversas situações do cotidiano. Sua certificação IP67 é um dos principais destaques que podem garantir maior segurança para os usuários que desejam utilizar o acessório de áudio em locais com água.

Concorrentes

O mercado de caixas de som portáteis apresenta diversas opções no Brasil. Alguns modelos concorrem diretamente com a JBL Clip 4 Eco, pois apresentam características semelhantes ao que foi apresentado aqui. Uma das opções é a Anker SC Icon Mini, um modelo à prova d’água que apresenta potência de 3 W e conexão Bluetooth. Na Amazon, o dispositivo é visto por R$ 149.

Outro modelo disponível na Amazon é a AERBOX 2, da Geonav. O dispositivo também é à prova d’água e possui potência de 5 W com promessa de graves potentes. Sua conexão com os dispositivos é feita via Bluetooth. É possível encontrar a caixa de som compacta por cifras que partem de R$ 158 no e-commerce.

