JBL Tune 770 NC é bom? Veja ficha técnica e preço do fone de ouvido

Tune 770 NC é o mais novo integrante da linha de fones de ouvido da JBL . O dispositivo chegou ao Brasil no final de agosto e conta com características interessantes para os usuários que buscam um modelo acessível. O recurso que ganha maior destaque no acessório de áudio é o cancelamento de ruídos adaptativo , que promete boa imersão no que está sendo reproduzido. Além disso, o fone promete entregar até 70 horas de autonomia com uma única carga. Seu preço oficial é de R$ 499, mas pode ser encontrado por R$ 444 na Amazon .

O modelo over-ear promete bom conforto para longas horas de uso e também promete boa performance no momento de realizar chamadas de áudio. Além de ser leve, o JBL Tune 770 NC também pode ser facilmente transportado graças a seu design dobrável. Nas linhas a seguir, o TechTudo apresenta as principais especificações do novo fone de ouvido da JBL e também sua ficha técnica completa. Confira também o unboxing no vídeo abaixo.

JBL Tune 770 NC: confira unboxing e detalhes do headphone

📝 Fone de ouvido conecta mas não sai som? Veja o que fazer no Fórum TechTudo

Ficha técnica do JBL Tune 770 NC

Lançamento no Brasil: setembro de 2023

Preço: R$ 499

Peso: 232 g

Cores: Preto, branco e azul

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz a 20.000 Hz

Impedância: 32 ohms

Sensibilidade: 100 dB

Potência máxima de entrada: 40 mW

Transdutor: 40mm

Versão Bluetooth: 5.3

Bateria: até 70 horas

Recarga da bateria: até 2 horas

Extras: Cancelamento de ruído adaptativo, VoiceAware, Ambient Aware e TalkThru

Design

O JBL Tune 770 NC é flexível e pode ser dobrado para o transporte — Foto: Divulgação/JBL

Voltado para um público que deseja usar o dispositivo em diversos momentos do cotidiano, o JBL Tune 770 NC é um modelo over-ear que promete conforto e praticidade. O fone está disponível em três cores: preto, branco e azul. O seu visual é simples, sem grandes atrativos que chamam atenção, mantendo um perfil monocromático e com bons acabamentos. O dispositivo é fabricado com materiais leves e conta com almofadas em suas conchas e também na tiara, o que facilita o uso prolongado do aparelho.

O JBL Tune 770 NC está disponível nas cores azul, branco e preto — Foto: Divulgação/JBL

Com peso total de 232 gramas, o JBL Tune 770 NC está dentro do esperado para a categoria. Suas dimensões são: 7 cm de altura e de largura; 9,3 cm de largura interna; 7,6 cm de altura interna; e 4,8 cm de profundidade. Sua estrutura com acabamentos arredondados possibilita melhor encaixe na cabeça. Um dos destaques do modelo é o design dobrável, o que torna os fones flexíveis e convenientes para transportar com facilidade dentro de bolsas e mochilas.

Em uma das conchas do fone JBL Tune 770 NC é possível encontrar botões de ação que executam o controle de volume, ligam o fone e atendem chamadas. O acessório ainda conta com uma entrada para cabo de áudio.

Funcionalidades

O dispositivo de áudio JBL Tune 770 NC possui acabamentos arredondados — Foto: Divulgação/JBL

O JBL Tune 770 NC apresenta uma série de funcionalidades interessantes que podem melhorar a experiência de uso do dispositivo. A conexão com os aparelhos é feita via Bluetooth 5.3, que promete transmitir som de alta qualidade e com conexão de ponta para diversos tipos de uso. Também é possível realizar múltiplas conexões com o aparelho, que pode ser alternado entre dispositivos com facilidade. O recurso VoiceAware possibilita que o usuário ouça a própria voz enquanto fala durante chamadas de áudio.

Com o app JBL Headphones o usuário consegue personalizar a equalização do som do JBL Tune 770 NC. É possível escolher o modo favorito entre os pré-definidos — Vocal, Jazz, Bass, Club, Studio, Extreme Bass — ou ainda personalizar a configuração conforme o estilo e gosto pessoal.

A função que ganha destaque no fone de ouvido da JBL é o cancelamento de ruído adaptativo. Isso significa que o aparelho é capaz de gerar um ambiente confortável nos ouvidos do usuário sem distrações para trabalhar ou estudar. Enquanto utiliza o JBL Tune 770 NC na rua é possível ativar as funções Ambient Aware e TalkThru, responsáveis por apurar os sons do seu ambiente ou as vozes e permitem ouvir sem retirar os fones.

Qualidade do som

JBL Tune 770 NC possui almofadas em suas conchas de áudio — Foto: Divulgação/JBL

Além dos recursos que possibilitam melhorar a experiência sonora dos usuários, o JBL Tune 770 NC promete oferecer boa performance mesmo para os usuários mais exigentes. A marca garante que o modelo consegue entregar o Pure Bass, som característico da JBL, além de contar com tecnologia que possibilita graves mais encorpados e potentes.

Para entregar tudo o que promete, o JBL Tune 770 NC conta com driver de áudio de 40 mm. Suas especificações apontam que o transdutor tem sensibilidade de 100 dB NPS/1 mW, além de potência máxima de entrada de 40 mW, impedância de 32 ohms e intervalo de frequência que trabalha de 20 Hz a 20.000 Hz.

Bateria

O JBL Tune 770 NC acompanha um cabo USB-C para recarga e um cabo de áudio P2 — Foto: Divulgação/JBL

O fone de ouvido JBL 770 NC possui uma bateria de longa duração, o que é um de seus principais destaques. O dispositivo promete entregar até 70 horas de autonomia. Este tempo permite usos prolongados por vários dias da semana sem se preocupar com uma nova carga. Seu uso ampliado, no entanto, depende de que o usuário abra mão do recurso de cancelamento de ruído adaptativo (ANC).

A promessa é de 44 horas de reprodução de músicas com o ANC ligado, o que também resulta em longos períodos de uso durante a semana. Se o usuário precisar de uma recarga rápida, cinco minutos oferecem mais três horas de música. A recarga total da bateria demora cerca de duas horas.

Preço e garantia

O modelo JBL Tune 770 NC tem preço oficial de R$ 499 — Foto: Divulgação/JBL

Lançado no final de agosto, o fone de ouvido JBL Tune 770 NC chegou ao Brasil com preço oficial de R$ 499 na loja da marca. Os consumidores já conseguem encontrar o dispositivo no varejo nacional com preços menores. Na Amazon, o acessório de áudio é vendido por a partir de R$ 444. O modelo tem 12 meses de garantia contra eventuais vícios de fábrica.

Gostou do produto? Compre aqui over ear JBL Tune 770 NC R$ 449,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 770 NC × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. over ear JBL Tune 770 NC R$ 449,00 IR À LOJA

Principais concorrentes

Os fones de ouvido com cancelamento de ruído são uma atração para os usuários que buscam mais imersão no que está sendo reproduzido. Algumas opções no mercado concorrem com o modelo JBL 770 NC. O Baseus Bowie H1 é um modelo que conta com o recurso de cancelamento de ruídos e conexão Bluetooth 5.2. O aparelho também promete entregar 70 horas de autonomia. Na Amazon é possível encontrar o fone por R$ 449.

Gostou do produto? Compre aqui bluetooth 5.2 Baseus Bowie H1 R$ 449,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Baseus Bowie H1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. bluetooth 5.2 Baseus Bowie H1 R$ 449,00 IR À LOJA

Outro modelo que concorre com o dispositivo da JBL é o W820NB PLUS, da Edifier. Ele apresenta o recurso de cancelamento de ruído e conta com 49 horas de duração da bateria. Além da potência sonora, o dispositivo de áudio também promete conexão com o app da marca, que possibilita personalizar a experiência. Na Amazon, é possível encontrar o aparelho de áudio por a partir de R$ 429.

Gostou do produto? Compre aqui hi-res Edifier W820NB Plus R$ 475,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Edifier W820NB Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. hi-res Edifier W820NB Plus R$ 475,00 IR À LOJA