Jogada de Rei é baseado em história real? Veja sinopse e elenco do filme

O filme Jogada de Rei está em alta na Netflix com um enredo de superação baseado em uma história real. O longa biográfico conta a vida de Eugene Brown, um ex-presidiário que quer aproveitar seu talento no xadrez para mudar a vida de jovens estudantes. O enxadrista é interpretado por Cuba Golding Jr. (American Crime Story), enquanto a direção da obra é de Jake Goldberger (Quase Amigos).

Lançado nos cinemas em 2013, Jogada de Rei teve um desempenho inferior se comparado a outras grandes produções da época, rendendo cerca US$ 44 mil em bilheteria (R$ 224 mil, em conversão atual). Se você gosta de cinebiografias com exemplos de superação, veja a seguir mais informações sobre enredo, elenco e repercussão do longa.

Preso por 18 anos, o enxadrista Eugene Brown quer aproveitar o seu talento no jogo para estimular adolescentes na periferia — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Jogada de Rei

Eugene Brown passou 18 anos preso e agora quer uma nova chance de vida. Durante o período na prisão, ele aprendeu xadrez e se tornou um exímio jogador. Após sucessivas negativas nos lugares onde procura emprego, Brown finalmente consegue uma chance para trabalhar em uma escola pública da periferia de Washington (EUA). Quando conhece a situação caótica da instituição, o enxadrista usa suas habilidades para revelar novos talentos entre os estudantes mais problemáticos.

Elenco e equipe técnica

Integram o elenco Dennis Haysbert (24 Horas) como Searcy, LisaGay Hamilton (Jackie Brown) interpretando Sheila King, Rachae Thomas (Laps) no papel de Katrina, Thurston Hill III (Diminuendo) sendo Henry, Richard T. Jones (O Enigma do Horizonte) interpretando Perry, entre outros. O diretor Jake Goldberger assina o roteiro junto com David Scott e Dan Wetzel.

Trabalhando como zelador em uma escola pública, Eugene descobre novos talentos no xadrez — Foto: Reprodução/IMDb

A história por trás do filme

O verdadeiro Eugene Brown é hoje um enxadrista de sucesso, escritor e palestrante motivacional. Mas sua história, assim como é mostrada no filme, é repleta de momentos difíceis. O enxadrista foi preso aos 20 anos, depois de se envolver em um assalto à banco. Passou 18 anos na Prisão Estadual de Nova Jersey, onde aprendeu a jogar xadrez com outros detentos como forma de se distrair do tédio da cela.

Após cumprir sua pena, Eugene decidiu que deveria usar o talento adquirido para ensinar outros jovens. Ele fundou um clube para novos praticantes chamado Big Chair Chess Club, que realiza trabalhos sociais em Washington. Diferente do que é mostrado no longa, onde Cuba Gooding Jr. ensina adolescentes mais velhos, a instrução de Eugene é voltada também para crianças a partir dos 6 anos.

O verdadeiro Eugene Brown, personagem do filme Jogada de Rei. O ex-presidiário é hoje um palestrante motivacional e ensina crianças e adolescentes a praticarem xadrez — Foto: Divulgação/Big Chair Chess Club

Repercussão entre público e crítica

Jogada de Rei conquistou ótimas avaliações entre o público, como mostra as notas de usuários no IMDb (6,9), Metacritic (7.3) e Rotten Tomatoes (67%). Aprovação contrária ao pensamento da crítica, que no Metacritic a avaliação é de 52 e no Rotten foram apenas 44% dos jornalistas que aprovaram o longa.

Entre as análises positivas, está a resenha de Michael O'Sullivan, do Washington Post. Em seu texto, o jornalista descreve o longa como "um eficaz, e até comovente conto sobre como ensinar jogando dentro das regras é mais importante que vencer". Já Christy Lemire, do site RogerEbert.com, deu apenas duas de cinco estrelas ao filme, apontando que o filme é bastante "direto e formal", sem trazer grandes novidades aos dramas biográficos de superação.

Confira o trailer oficial de Jogada de Rei:

