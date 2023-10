Jogo Justo: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

O filme de drama Jogo Justo estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (6). A trama acompanha Emily e Luke, um jovem casal que esconde o relacionamento dos demais colegas de trabalho. Mas quando uma promoção inesperada acontece, a relação dos dois é levada ao limite. Com roteiro e direção de Chloé Domont (Star Trek: Discovery), o filme é estrelado por Phoebe Dynevor (Bridgerton) e Alden Ehrenreich (Oppenheimer).

O longa-metragem, de quase duas horas de duração, estreou no Festival de Cinema de Sundance em janeiro deste ano. Se você gosta de tramas com muito suspense e tensão sexual entre os protagonistas, confira, a seguir, mais detalhes de Jogo Justo.

Jogo Justo é um drama "hot" estrelado por Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Jogo Justo

Neste suspense cheio de sensualidade, a trama gira em torno de Emily Meyers (Phoebe Dynevor) e Luke Edmunds (Alden Ehrenreich), um casal jovem e apaixonado que está prestes a se casar. Apesar do romance, os dois trabalham na mesma empresa, uma financeira de fundos de investimentos competitivos, e escondem o relacionamento dos demais colegas de trabalho.

As coisas começam a mudar de cenário quando Emily recebe uma promoção inesperada e passa, então, a ser a chefe de seu próprio noivo, o que começa a causar problemas no relacionamento dos dois devido ao choque de interesses. É neste cenário que ela terá que escolher qual será seu investimento de risco: o amor ou sua carreira profissional?

Elenco

Os atores Phoebe Dynevor (Bridgerton) e Alden Ehrenreich (Oppenheimer) fazem os protagonistas Emily Meyers e Luke Edmunds. O elenco ainda é formado por nomes como Eddie Marsan (Esquema de Risco) interpretando Campbell, Sebastian de Souza (The Great) vivendo Rory, Rich Sommer (Mad Men) dando vida a Paul e Geraldine Somerville (Kids In Love) como intérprete da mãe de Emily.

Filme da Netflix estreou no Festival de Cinema de Sundance de 2023 — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

O filme Jogo Justo vem tendo uma recepção positiva nos sites agregadores de reviews. No agregador IMDb, a produção americana conta com nota 7,2, com base em 440 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Chloé Domont conquistou 87% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Para Owen Gleiberman, da Variety, o longa traz um enredo completo, com personagens complexos e repleto de peculiaridades, o que transforma a obra em "um drama fascinante mergulhado na política sexual atual". O crítico Richard Roeper, do Chicago Sun Times, também segue nesta análise positiva, descrevendo o projeto como "um thriller psicossexual intenso e sórdido no mundo das altas finanças".

