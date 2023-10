Jujutsu Kaisen Cursed Clash: veja lançamento e gameplay do jogo de anime

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash é um game de ação 2v2 inspirado no anime de mesmo nome, desenvolvido pela Byking e distribuído pela Bandai Namco. Sua pré-venda já está disponível para compra e seu lançamento está programado para o dia primeiro de fevereiro de 2024 no Japão e dia 2 para o resto do mundo. Além da narrativa e personagens do desenho japonês, o jogo oferece lutas de arena com animações que devem satisfazer os fãs.