Just Dance 2024: gameplay, modos e lista de músicas do jogo de dança

Just Dance 2024 é o mais novo título da popular série de dança da Ubisoft , com 40 novas músicas para curtir ao som de ritmos latinos, incluindo uma música da drag brasileira Gloria Groove, rock, hip-hop, K-pop e mais. O jogo traz o retorno do modo história da edição 2023, além de partidas voltadas para a malhação e também desafios contra amigos ou os melhores dançarinos de todo o mundo. Até 6 pessoas podem jogar com o App Just Dance Controller , que permite controlar o game com seu smartphone. Just Dance 2024 será lançado em 24 de outubro para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e Nintendo Switch .

Just Dance 2024 conta com a sua gameplay tradicional de dança com os amigos — Foto: Divulgação/Ubisoft

Gameplay de Just Dance 2024

Em Just Dance 2024, os usuários seguem movimentos mostrados na tela ao ritmo de diversas músicas e são recompensados com pontos de acordo com sua performance na coreografia. Além de jogar sozinho, o game também permite reunir um grupo de até 6 amigos para jogar a mesma música e comparar suas pontuações, seja localmente ou online.

Uma nova função de compartilhamento de música ainda permite que usuários no Just Dance 2024 e Just Dance 2023 joguem canções do outro game em multiplayer. Para isso, é necessário que um dos participantes tenha pelo menos um dos jogos em questão.

Just Dance 2024 traz 40 novas canções para dançar com sucessos como músicas latinas, rock, hip-hop, K-pop e mais — Foto: Reprodução/Ubisoft

Modos de Just Dance 2024

O modo história de Just Dance 2024 é uma continuação do enredo do game anterior com Wanderlust. Jogadores poderão encarar várias músicas em meio a uma narrativa na qual os dançarinos, ou "Coaches", enfrentam a vilã Night Swan. Já no modo Desafio, as melhores pontuações em cada música serão exibidas em um placar de líderes online permanente. É possível escolher qualquer usuário para desafiar e tentar tomar seu lugar, sejam amigos ou alguns dos melhores dançarinos de Just Dance do mundo.

Wanderlust está de volta em Just Dance 2024 em uma história que é continuação da saga de Just Dance 2023 — Foto: Reprodução/Ubisoft

Usuários também poderão experimentar o modo Malhar, no qual podem usar a dança como uma forma de exercício. O game conta quantas calorias o jogador queimou, quantas músicas já dançou e há quanto tempo está se exercitando, ainda com a opção de jogar em multiplayer e comparar as calorias perdidas com outro participante.

Músicas de Just Dance 2024

O catálogo de músicas de Just Dance 2024 inclui sucessos como "Flowers" de Miley Cyrus, "Tití Me Preguntó" de Bad Bunny, "How You Like That" de Blackpink, "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Houston e muito mais. Além disso, os jogadores também poderão assinar o serviço Just Dance+ que fornece mais de 300 músicas para o game.

Just Dance 2024 inclui uma assinatura de 1 mês para testar, sendo necessária para que todos os participantes consigam acessar o multiplayer online.

Lista de músicas

Sail - Awolnation

How You Like That - Blackpink

Tití Me Preguntó - Bad Bunny

I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) - Whitney Houston

My Name Is - D Billions

Flowers - Miley Cyrus

I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith

Butter - BTS

Shine a Little Love - The Sunlight Shakers

Gimme More - Britney Spears

Calm Down - Rema

It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

I Am My Own Muse - Fall Out Boy

Rapper's Delight - Groove Century

Survivor - Destiny's Child

Cure For Me - AURORA

A Queda - Gloria Groove

After Party (Just Dance) - Banx & Ranx (Ft. Zach Zoya)

A Night in the Château de Versailles - The Just Dance Orchestra

Say My Name - Ateez

Can't Tame Her - Zara Larsson

Cradles - Sub Urban

Wasabi - Little Mix

Chaise Longue - Wet Leg

Whitney - Rêve

Don't Cha - The Pussycat Dolls (Ft. Busta Rhymes)

Canned Heat - Jamiroquai

I'm Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

Stronger (What Doesn't Kill You) - Kelly Clarkson

Treasure - Bruno Mars

Never Be Like You - Flume (Ft. ​kai)

You Should See Me In a Crown - Billie Eilish

Swan Lake - The Just Dance Orchestra

Tainted Love - The Just Dancers

Woof - Sofi Tukker (Ft. Kah-Lo)

Makeba - Jain

Despechá - Rosalía

Vampire - Olivia Rodrigo

Kill Bill - SZA

Seven (Clean Ver.) - Jung Kook (정국) (Ft. Latto)

Otonablue - Atarashii Gakko! (exclusiva do Japão)