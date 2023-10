Loki 2ª temporada: veja sinopse, elenco e críticas à série da Marvel

A segunda temporada de Loki estreia no Disney+ nesta quinta-feira (5), às 22h, prometendo trazer ainda mais adrenalina e o habitual sarcasmo de um dos vilões preferidos da Marvel. Nos novos episódios, Tom Hiddleston volta como Loki e vai contar com a ajuda de Mobius (Owen Wilson) para lidar com um deslize temporal e lutar contra o tempo para que consiga salvar o mundo de uma guerra.

Com roteiro de Michael Waldron e direção de Kate Herron, os seis novos episódios da série de fantasia do carismático vilão serão lançados semanalmente na plataforma de streaming. A seguir, confira mais detalhes como enredo, elenco e repercussão.

Tom Hiddleston, Ke Huy Quan e Owen Wilson em cena da 2ª temporada de Loki

Enredo da 2ª temporada de Loki

A série da Marvel pertence ao universo MCU e acontece após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019). Na sua primeira parte, lançada no Disney+ em 2021, Loki é levado para a Autoridade de Variância Temporal (AVL) depois de roubar o Tesseract e recebe a difícil missão de capturar uma Variante de si mesmo sob a supervisão do agente Mobius (Owen Wilson).

Na segunda temporada, Loki precisa lidar com os deslizes temporais que o fazem viajar involuntariamente entre o passado e o presente, consequência do caos deixado por Sylvie (Sophia Di Martino) no multiverso no final da primeira etapa da série.

Elenco

Loki é estrelada por Tom Hiddleston (A Colina Escarlate) e Owen Wilson (Extraordinário) interpretando os papéis principais da trama. O elenco traz ainda Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror) como a poderosa Ravonna e Sophia Di Martino (Flowers) como Sylvie, uma das Variantes de Loki, por quem ele se apaixona. Ke Huy Quan (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo) se destaca como a novidade do elenco nos novos episódios.

Cena da 2ª temporada de Loki

Repercussão entre público e crítica

Aclamada pelos fãs da Marvel, Loki também é sucesso da crítica especializada. A primeira temporada leva nota 8,2 no IMDb e 88% de aprovação dos críticos do Rotten Tomatoes. Além disso, chegou a receber 53 indicações a prêmios, tendo 12 vitórias, incluindo o Saturn Awards de Melhor Série de Fantasia em Streaming. A segunda temporada promete manter a expectativa do público alta, já que a aprovação da crítica no Rotten Tomatoes é de 84%.

O jornalista Brian Lowry da CNN diz que na segunda temporada de Loki "Hiddleston e Wilson atuam brincando como se este fosse um programa policial de amigos que viajam no tempo" confirmando que o humor peculiar de Loki continua o mesmo. Já a crítica Lyvie Scott da Inverse afirma categoricamente que "a melhor série da Marvel está de volta e melhor do que nunca".

Confira o trailer oficial da 2ª temporada de Loki:

