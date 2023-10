Lords of the Fallen: veja história, gameplay e requisitos do soulslike

Além da dificuldade presente no antecessor, a nova versão traz um cenário cinco vezes maior e claras melhorias gráficas por meio da Unreal Engine 5. Entre as novidades da gameplay, estão o modo cooperativo online e a mecânica que envolve transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o título.

Lords of the Fallen é de ação no estilo soulslike para PC e consoles — Foto: Reprodução/Steam

História de Lords of the Fallen

Lords of the Fallen expande significativamente o universo do jogo de 2014. Funcionando como um reboot e uma sequência espiritual ao mesmo tempo, a narrativa se passa mais de mil anos após os eventos do jogo original, quando o tirano Adyr foi derrotado. Nesse contexto, o mundo superou uma era sombria, mas agora enfrenta a iminente ameaça do ressurgimento do deus demônio. Os jogadores assumem o papel de um dos míticos Dark Crusader, viajando entre os reinos dos vivos e dos mortos para derrotar o vilão.

Em Lords of the Fallen, sua missão é derrotar o Deus demônio, que ressuscitou — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Gameplay de Lords of the Fallen

Lords of the Fallen oferece nove classes iniciais e uma desbloqueável, bem como a personalização de personagens com diversas ferramentas e armaduras. Os jogadores podem alternar entre ataques de magia e combate corpo a corpo, usando diferentes posturas de combate. Em geral, o game ainda inclui elementos comuns do gênero, como o respawn de inimigos após pontos de salvamento e a perda de recursos após a morte.

No entanto, o diferencial reside na existência de dois planos paralelos em um único mapa: Axiom, o mundo dos vivos, e Umbral, o mundo dos mortos. Ao ser derrotado em Axiom, você tem a chance de renascer instantaneamente no local onde perdeu a vida, mas dentro de Umbral, proporcionando uma segunda oportunidade contra inimigos e chefes antes de retornar ao último ponto de salvamento.

Por sinal, a interação entre esses mundos é intermediada pela Lanterna de Umbral. Esse item mágico é essencial não apenas para iluminar o ambiente, mas também para revelar tesouros e caminhos secretos, manipular de plataformas e mais elementos do ambiente. Durante o combate, ela também é capaz de extrair a alma dos inimigos antes de desferir golpes poderosos, adicionando uma camada estratégica à gameplay.

Por fim, Lords of the Fallen traz um sistema de coop online que permite invocar um jogador para seu mundo ou invadir as sessões de outros. Em contraste com outros jogos como Dark Souls e Elden Ring, é possível reviver o seu aliado quando ele morre, em vez de forçá-lo a retornar ao seu mundo e gastar tempo reconectando.

Em Lords of the Fallen, é possível enfrentar desafios com a ajuda de outro jogador — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos