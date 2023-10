Megatubarão 2: veja sinopse, elenco e onde assistir ao filme de ação

Megatubarão 2, filme lançado nos cinemas em agosto deste ano, já está disponível para streaming. Os fãs da franquia de ação podem assistir tanto o segundo como o primeiro filme no HBO Max . O longa mais uma vez traz Jason Statham (franquia Mercenários ) no papel do biólogo marinho que nada lado a lado com enormes predadores do mar.

Os filmes renderam notas baixas entre os críticos, porém, altos valores em bilheteria. O último longa teve um faturamento mundial nas telonas de US$ 394 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões, em conversão atual), o que pode favorecer mais uma sequência nos cinemas. Se você gostou de Megatubarão e quer assistir ao segundo filme, veja a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Franquia de ação Megatubarão coloca tubarões gigantes da era jurássica causando caos nos dias de hoje — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Enredo de Megatubarão 2

A trama se passa cinco anos após os eventos do primeiro filme. O biólogo marinho Jonas Taylor (Statham) trabalha no combate a crimes ambientais. Ele também atua na exploração de uma fossa marinha onde foi encontrado o megalodonte (tubarão gigante que viveu na pré-história) do primeiro filme.

Durante uma expedição a essa fossa, Taylor e sua equipe descobrem que uma empresa está explorando riquezas naturais no oceano sem se preocupar com os impactos ambientais. A irresponsabilidade do grupo faz com que uma pequena manada de tubarões gigantes ultrapasse a fenda e cause destruição na superfície.

Jason Statham interpreta Jason Taylor, um biólogo marinho especialista em tubarões gigantes — Foto: Divulgação/The Meg Movie (Facebook)

Elenco e equipe técnica

Junto com Jason Statham estão presentes no elenco Wu Jing (Terra à Deriva) no papel de Jiuming Zhang, Cliff Curtis (Caminhos da Memória) interpretando Mac, Page Kennedy (S.W.A.T.) dando vida à DJ, Skyler Samuels (Scream Queens) como Jess, Sergio Peris-Mencheta (A Vida em Si) sendo Montes, entre outros.

O roteiro é de autoria de Jon Hoeber (Transformers: O Despertar das Feras), Erich Hoeber (Aprendiz de Espiã) e Dean Georgaris (Sob o Domínio do Mal). A franquia Megatubarão é um filme sino-americano, com distribuição mundial da Warner Bros. Pictures e com a companhia China Media Capital Pictures entre as produtoras.

Jason Statham o protagonista do longa realizado por companhias americanas e chinesas — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Assim como o antecessor, Megatubarão 2 rendeu uma aceitação maior entre o público do que pela crítica. No IMDb, a nota entre os usuários foi de 5,1, enquanto a aprovação da audiência no Rotten Tomatoes foi de 78%. Entretanto, o desempenho entre os críticos foi marcado por baixas notas, como mostra o metascore 40 no Metacritic e tomatômetro de apenas 28% no Rotten.

Uma das análises desfavoráveis veio do crítico Brian Lowery, da CNN. Em seu texto, ele pontua como um dos problemas do filme as tramas paralelas. "Megatubarão 2 não mexe muito em sua fórmula, mas estraga os pontos fortes da história com todo tipo de histórias secundárias desnecessárias", esclareceu Lowery.

Entre as opiniões favoráveis está a do crítico Mark Keizer, do portal AV Club. "Megatubarão 2 é melhor que o primeiro filme pois, embora repita as mesmas coisas que o antecessor fez de errado, melhora tudo de bom que havia antes", pontuou Keizer.

Confira o trailer oficial de Megatubarão 2:

Com informações de HBO Max, IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes.

Assista: como mudar o plano da Netflix