Melhores celulares da Motorola: veja 8 opções para comprar em 2023

Entre os melhores celulares da Motorola para comprar em 2023 estão os modelos Razr 40 Ultra, Egde 30 Ultra e Moto G73 . O catálogo da fabricante cresce a cada dia e tem smartphones que conseguem agradar a todos os públicos. Para o consumidor mais básico, que busca um aparelho bom, bonito e barato, há modelos que podem ser adquiridos a partir de R$ 733 , como o Moto E22 . Já os usuários mais exigentes conseguem encontrar modelos potentes e com recursos mais modernos como é o caso do Edge 30 Ultra, que custa R$ 4.429 .

É importante lembrar que especificações mais robustas costumam elevar o valor do aparelho. Em contrapartida, os celulares mais baratos também contam com ficha técnica interessante, de forma que vale a pena o usuário analisar bem suas reais necessidades antes de realizar a compra. Na lista a seguir, o TechTudo reúne os melhores celulares Motorola para comprar em 2023.

Motorola Razr Ultra 40 é dobrável potente da Motorola — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Moto E22 - a partir de R$ 733

Para quem busca um celular Motorola barato, o Moto E22 pode ser uma boa pedida. Apesar de ser um modelo mais básico e acessível, ele chega com acabamento premium e design sofisticado. O display do E22 possui 6,5 polegadas e tem resolução HD+ (720 x 1.600 pixels). Quanto ao desempenho, o telefone é equipado com o Helio G37, da MediaTek. O chip em questão atinge velocidade máxima de 2,3 GHz e consegue cumprir bem as tarefas do dia a dia.

Para fotos e vídeos, o smartphone conta com um conjunto duplo de câmeras de até 16 MP. Com versões em 32, 64 e 128 GB de armazenamento, o aparelho tem slot para cartão de memória que permite a expansão em até 1 TB. O Moto E22 vem com bateria de 4.020 mAh e consegue ficar longe das tomadas por até 30 horas, segundo a Motorola. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 733.

Moto E22 — Foto: Divulgação/Motorola

O Moto G54 é a mais nova aposta intermediária da Motorola. Lançado em setembro deste ano, o aparelho tem tela Full HD+ de 6,5 polegadas e conjunto duplo de câmeras com 50 e 2 MP. Além disso, o telefone trabalha com o processador Dimensity 7020, que proporciona maior fluidez em jogos e reprodução de vídeos. O chip trabalha com 4 ou 8 GB de RAM.

A bateria é outro ponto chave da ficha técnica do Moto G54. Ele chega com 5.000 mAh de capacidade e tem suporte para carregamento rápido de 20 W. Segundo a fabricante, o modelo consegue 1,5 hora de bateria com apenas cinco minutos de carga. No site da Amazon ele pode ser encontrado por a partir de R$ 1.414.

Parte traseira do Moto G54 feita em couro vegano — Foto: Reprodução/Motorola

Continuando na família G, temos o Moto G73. O aparelho, conhecido por oferecer ótimo custo-benefício, tem ficha técnica atrativa. Ele traz tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 120 Hz. Para fotos, ele conta com conjunto triplo de câmeras de até 50 MP que garante desempenho satisfatório em ambientes com muita ou pouca luz.

Para desempenho, ele conta com 8 GB de RAM e o processador Dimensity 930, da MediaTek. Lançado em 2021, o chip pode atingir velocidade máxima de 2,2 GHz e promete não decepcionar na hora de rodar aplicativos mais pesados. Quanto à bateria, o telefone vem com 5.000 mAh e conta com um carregador TurboPower de 30 W. O Moto G73 pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 1.429.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

O Edge 30 Neo chegou ao mercado com tela de 6,3 polegadas e resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels). O display conta ainda com taxa de atualização de 120 Hz, número que pode interessar o público gamer, já que garante maior responsividade ao toque. O sistema de câmeras traz sensor principal de 64 MP com estabilização óptica de imagem e câmera híbrida de 13 MP. A câmera frontal, por sua vez, tem resolução de 32 MP, garantindo selfies mais nítidas.

Pensando no público mais exigente, que valoriza um bom processador, a Motorola equipou o 30 Neo com o Snapdragon 695, da Qualcomm, e 8 GB de RAM. Apesar de sair da fábrica com o Android 12, o modelo já tem atualização disponível para o Android 13. Outro acréscimo importante é a presença de suporte à Internet 5G e à tecnologia NFC, para realizar pagamentos por aproximação. São 4.020 mAh de bateria, e o Edge 30 Neo pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.859.

Motorola Edge 30 Neo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Motorola Edge 30 Fusion - a partir de R$ 2.999

O Edge 30 Fusion é mais um intermediário premium da Motorola. Lançado em setembro de 2022, o aparelho traz enorme tela pOLED de 6,6 polegadas com resolução em Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) e taxa de atualização de 144 Hz. Para fotos, o telefone conta com lentes triplas de até 50 MP. Quanto

à gravação de vídeos, o aparelho possibilita a filmagem em 8K UHD a 30 quadros por segundo (fps).

O 30 Fusion é equipado com processador Snapdragon 888 Plus, da Qualcomm, e até 12 GB de RAM. O chip é composto de oito núcleos e atinge velocidades de até 3,0 GHz, além de ter tecnologia 5G integrada. O modelo apresenta 4.400 mAh e, para recarregá-lo, a Motorola disponibiliza carregador de 68 W, que promete carga completa em até 30 minutos. No site da Amazon, o Edge 30 Fusion pode ser encontrado por a partir de R$ 2.999.

Traseira do Edge 30 Fusion — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Edge 40 Neo - a partir de R$ 2.999

Chegando para atualizar a família Edge, temos o Edge 40 Neo. O modelo chegou às lojas brasileiras em setembro deste ano como o novo intermediário premium da marca. A novidade ficou por conta da classificação IP68, que oferece resistência à poeira, sujeira, areia e água doce. Além disso, o smartphone traz conjunto de câmeras aprimorado, que mantém a alta resolução e apresenta a maior abertura de lente no sensor principal de um celular, que tem 50 MP. Há ainda um outro sensor traseiro híbrido, que atua como ultrawide e macro, de 13 MP; e um frontal de 32 MP.

O 40 Neo trabalha com um processador octa-core da MediaTek, o Dimensity 8020. O chip, que é baseado no processo de fabricação de 6 nanômetros, atinge uma velocidade máxima de 2,5 GHz e trabalha com 8 GB de RAM. Além de ter atualização garantida para o Android mais recente, o dispositivo ainda conta com Internet 5G, NFC, bateria de 4.400 mAh e suporte para carregamento rápido de 68 W. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 2.999.

Motorola Edge 40 Neo — Foto: Divulgação/Motorola

Motorola Egde 30 Ultra - a partir de R$ 4.429

O Edge 30 Ultra chega ao mercado em setembro de 2022 como um aparelho premium com preço competitivo. Com o conjunto de câmeras mais expressivo da lista, o modelo traz três lentes com sensor principal de 200 MP. Além disso, ele ainda conta com câmera frontal de 60 MP. Outro ponto notável na ficha técnica do 30 Ultra é a presença do Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm. O octa-core em questão consegue atingir velocidades de até 3,19 GHz e trabalha com até 12 GB de RAM.

Apesar de apresentar bateria de 4.610 mAh, o smartphone conta com suporte para carregamento rápido de 125 W, alcançando carga completa em até sete minutos, segundo a Motorola. Além disso, ele também conta com carregamento sem fio wireless TurboPower de 50 W. O Edge Ultra 30 sai da fábrica rodando o Android 12 e tem update garantido até o Android 15. Ele pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 4.429.

Conjunto de câmeras do Edge 30 Ultra — Foto: Reprodução/Motorola

O Razr 40 Ultra chega para colocar a Motorola no páreo dos celulares dobráveis. Lançado em junho deste ano, o dispositivo vem equipado com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, octa-core que consegue atingir uma velocidade máxima de 3,19 GHz, e 8 GB de RAM. A tela externa dele tem tecnologia pOLED, 3,6 polegadas e taxa de atualização 144 Hz. Já a tela interna, traz pOLED de 6,9 polegadas dobrável e taxa de atualização de impressionantes 165 Hz.

Quanto ao sistema de câmeras, o Razr 40 Ultra chega com sensor duplo de 12 e 13 MP e câmera para selfies de 32 MP. De bateria, ele conta com 3.800 mAh e suporte para carregamento de 30 W com fio. No mais, o modelo conta com a proteção Gorilla Glass Victus na tela, que protege o visor contra impactos e quedas. Lançado por R$ 7.999, hoje ele pode ser encontrado na Amazon por R$ 6.999.

Razr 40 Ultra possui tela externa de 3,6 polegadas — Foto: Divulgação/Motorola

Com informações de GSM Arena.

