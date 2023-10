Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: veja jogos, gameplay e mais

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 chega aos consoles e PCs — Foto: Divulgação/Konami

Todos os games inclusos em Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 foram lançados ao longo das décadas, desde o final dos anos 80 até o início dos anos 2000. Com o tempo, os títulos alcançaram o status de “cult”, por serem jogos muito elogiados por crítica e público. Além disso, renderam um herói famoso e querido por todos: Solid Snake, que até já fez diversas aparições na série de luta Super Smash Bros da Nintendo.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 está disponível em versões digitais e físicas em todos os consoles, mas no PC só pode ser adquirido virtualmente via Steam. O preço varia de acordo com a loja, mas os valores são partir de R$ 300 em todas as edições.

Jogos de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

A compilação Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 acompanha os seguintes jogos:

Metal Gear Solid Master Collection Version

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Master Collection Version

Metal Gear Solid 3 Snake Eater Master Collection Version

Metal Gear

Metal Gear 2 Solid Snake

Metal Gear (Versão Nintendinho)

Snake’s Revenge

As chamadas “Master Collection Version” são edições dos jogos originais com visual em alta definição e alguns extras. No primeiro Metal Gear Solid, por exemplo, os usuários poderão aproveitar as VR Missions, uma expansão lançada na época do game original.

Além disso, vale informar que a versão física do jogo para o Nintendo Switch acompanha apenas os games Metal Gear, Metal Gear 2 e Snake’s Revenge no cartucho. Todos os outros exigem um download adicional na memória do console, via Internet.

Jogabilidade de Metal Gear

A série Metal Gear teve sua gameplay um pouco modificada ao longo dos anos. Os primeiros jogos tinham gráficos simples e controles pouco complexos, apenas com dois botões para ação e o direcional para mover o personagem pelo cenário. Os objetivos centrais envolvem invadir furtivamente uma base e destruir os planos dos inimigos, com diversos conflitos não opcionais no caminho. Quem jogou apenas os modernos pode estranhar as versões Metal Gear 1, 2 e Snake’s Revenge, que tem uma jogabilidade mais focada na ação, desta vez.

Já em Metal Gear Solid 1, 2 e 3, o protagonista Solid Snake ganha ainda mais personalidade. Além disso, personagens icônicos são introduzidos durante o decorrer dessa trilogia, como o ninja cibernético Raiden e o pai de Solid, Naked Snake.

A jogabilidade também muda bastante. Saem os gráficos simples e em 2D para dar lugar a um mundo 3D com profundidade, cenários complexos e, em alguns casos, até gigantescos. Metal Gear Solid 1 se passa quase todo em uma mesma base, assim como o 2. Já o terceiro jogo te leva para uma área florestal, com um mundo mais aberto e passível de exploração.

A ideia segue a mesma: tente ser o mais furtivo possível para não atrair a atenção. Snake pode usar alguns equipamentos para lidar com os inimigos, mas o ideal é sempre ter em mente o objetivo de não ser visto. Além disso, Metal Gear Solid é cheio de pequenas referências e piadas envolvendo cultura pop, outros games, séries e filmes de suas épocas.

Este primeiro volume se concentra nos jogos que foram lançados até o PS2, e que também ganharam versões atualizadas em outros consoles com o passar dos anos. A Konami planeja relançar os jogos restantes de Metal Gear, mas ainda não há previsão para a chegada de um “Volume 2” desta compilação.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: requisitos mínimos

Veja o que necessário ter em seu PC para rodar Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1:

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: Requisitos Componente Requisito Mínimo Processador Qualquer um de 64 bits Sistema Windows 10 Memória 8 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 760 / Intel(R) HD Graphics 4000 Espaço livre 9 GB

