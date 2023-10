Moto E13 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular barato da Motorola

O Moto E13 é o celular de entrada barato da Motorola . Lançado em fevereiro de 2023 por R$ 949, hoje ele pode ser encontrado pelo preço mínimo de R$ 749 no marketplace da Amazon . O dispositivo tem tela de 6,5 polegadas de resolução HD+, câmera principal única de apenas 13 megapixels e opções de armazenamento que variam entre 32 GB ou 64 GB, mas o destaque do aparelho fica para o som com o recurso Dolby Atmos , o mesmo que é utilizado em filmes para o cinema.

Este aparelho pode ser uma boa alternativa para quem precisa comprar um telefone atualizado com bateria de longa duração, ou trocar o seu antigo por um novo modelo, mas não tem muito dinheiro para investir no momento. Confira abaixo todos os detalhes do Moto E13 como ficha técnica e principais características de hardware.

Moto E13 está disponível em três opções de cores — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Moto E13

Tela: IPS LCD

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1600)

Câmera principal: 13 megapixels (MP)

Câmera frontal: 5 MP

Sistema operacional: Android 13 Go

Processador: Unisoc T606 (octa-core)

Memória RAM: 2 ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB ou 64 GB

Cartão de memória: microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Peso: 179,5 gramas

Dimensões: 164,19 x 74,95 x 8,47 mm

Cores: branco, grafite e verde

Lançamento: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 949

Tela

A tela do Moto E13 tem 6,5 polegadas de tamanho e é construída com painel LCD do tipo IPS, mais simples do que o LED, e traz resolução HD+ (720 x 1600). Ele possui taxa de atualização de 60 Hz, um novo padrão entre os celulares de entrada, porém, abaixo dos 90 Hz ou 120 Hz dos modelos com hardware mais avançado.

Moto E13 também está disponível na cor branca — Foto: Divulgação/Motorola

Design e cores

O celular Moto E13 está disponível no Brasil em três opções de cores: branco, grafite e verde, todos com tons em degradê. O aparelho tem cantos arredondados com linhas retas nas laterais e na parte traseira, o que pode dar a sensação de que ele aparenta ser mais fino do que realmente é.

Moto E13 — Foto: Divulgação/Motorola

Com a entrada para fones de ouvido no topo, o dispositivo traz os botões de volume e de liga/desliga na lateral direita, enquanto a bandeja do chip se encontra na lateral esquerda. Por fim, como de costume, os alto-falantes e a entrada USB-C estão posicionados na parte de baixo.

Câmeras

O Moto E13 tem os recursos de fotografia mais simples que um celular pode ter atualmente e traz apenas uma câmera traseira de 13 megapixels, apesar do seu design indicar visualmente que ele possui duas lentes. Na verdade, o segundo círculo abriga o Flash LED. A câmera selfie, por sua vez, tem apenas 5 MP. Confira em detalhes como se distribuem as câmeras:

Câmera traseira: 13 MP com abertura de f/2.2

Câmera frontal: 5 MP com abertura de f/2.4

Moto E13 tem uma câmera simples de 13 MP — Foto: Divulgação/Motorola

O site oficial da Motorola indica que a câmera principal pode ser capaz de realizar funções como “modo retrato” e “embelezar as fotos”, porém, não há uma câmera extra, e tudo isso deve ser compensado com uso de software, incluindo o também anunciado zoom de quatro vezes.

Armazenamento e desempenho

O Moto E13 é equipado com processador Unisoc T606 octa-core com 1,6 GHz de clock. Estas configurações deve lhe render um desempenho menor do que os seus principais concorrentes diretos como o Redmi 12C da Xiaomi e o Galaxy A14 da Samsung, por exemplo, que contam com chip mais potente e maior velocidade.

Moto E13 tem tela de 6,5 polegadas e câmera selfie de 5 MP — Foto: Divulgação/Motorola

De acordo com a ficha técnica encontrada no site oficial da marca, o Moto E13 é apresentado no Brasil em duas versões: com 32 GB ou 64 GB de armazenamento interno e 2 ou 4 GB de RAM. Veja como se configuram as opções:

32 GB de armazenamento + 2 GB RAM

64 GB de armazenamento + 4 GB de RAM

Bateria

O Moto E13 é equipado com uma bateria de 5.000 mAh, que deve garantir um dia inteiro de autonomia energética e do celular longe da tomada. Para recarregar, a Motorola disponibiliza um carregador de 10 W na caixa.

Versão do sistema e recursos extras

O Moto E13 sai de fábrica com o Android 13 Go instalado, um sistema operacional mais simples, mas atualizado com os mais recentes recursos do Google para privacidade do usuário e segurança de dados do aparelho. No entanto, ele não deve ser atualizado para o Android 14.

Moto E13 possui alto-falantes com tecnologia de som Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Motorola

Como se trata de um produto mais simples, o dispositivo não possui leitor de impressão digital, rede 5G nem NFC, mas conta com Bluetooth 5.0. Quanto aos sensores disponíveis, ele apenas apresenta os básicos acelerômetro, proximidade e de luz ambiente.

Preço e onde comprar

O aparelho foi lançado no Brasil por R$ 949 em fevereiro de 2023, mas já pode ser encontrado na Amazon por R$ 749 no modelo com 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno.

