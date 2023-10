Moto G54 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular da Motorola

O Moto G54 é o mais novo celular intermediário da Motorola . Ele chegou ao mercado brasileiro em setembro deste ano com preço inicial sugerido de R$ 1.499, mas aparece por R$ 1.454 no varejo online . O aparelho, que foi lançado junto ao Moto G84, chega com especificações mais simples, porém eficientes. Ele se destaca pelo sistema duplo de câmeras que traz sensor principal de 50 megapixels, bateria que pode durar o dia todo e Android 13 — versão mais atual do sistema.

Além do preço competitivo, o smartphone ainda conta com tela Full HD+ de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. O celular também oferece suporte para rede 5G. O aparelho pode ser uma alternativa para quem é fã da marca e busca maior qualidade na resolução da câmera, por um preço intermediário. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Moto G54 em detalhes.

Novo celular intermediário da Motorola chega com 5G; conheça o Moto G54 — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G54

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 50 MP (câmera principal) + 2 MP (câmera macro)

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 13

Processador: Dimensity 7020

Memória RAM: 4 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB e 256 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 177 gramas

Dimensões: 161,56 x 73,82 x 7,99 mm

Cores: grafite, azul e verde

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.499

Tela e design

O Moto G54 não foge muito da regra da família e traz tela de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels). O painel do telefone vem com tecnologia IPS LCD, que apresenta brilho elevado e maior precisão de cores. Além disso, o display do G54 tem taxa de atualização de 120 Hz — número bastante satisfatório para os gamers.

Sobre o design, a Motorola apostou em um modelo estiloso e elegante. O aparelho vem com proporções de 161,56 x 73,82 x 7,99 mm e peso de 177 gramas. A versão com 128 GB de armazenamento traz parte traseira lisa, aparência de vidro, nas cores grafite e azul. Já a opção em 256 GB, traz edição de luxo feita com Vegan Leather ("Couro Vegano", em português), nas cores azul e verde.

Parte traseira do Moto G54 feita em couro vegano — Foto: Divulgação/Motorola

Câmera

A câmera, sem dúvidas, é um dos maiores atrativos deste modelo. O G54 chega com sistema duplo de lentes, que contam com estabilização óptica de imagem (OIS), Quad Pixel e zoom digital de até 8x. Confira como as câmeras se organizam:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.45

Além da alta resolução, o sensor principal de 50 MP conta com estabilização óptica de imagem. Nos sensores traseiros, há ainda uma lente macro de 2 MP, que garante fotos incríveis com detalhes próximos. Para selfies e videochamadas, o G54 traz 16 MP e conta com o recurso “Retoque Facial”, que ajuda a melhorar automaticamente a qualidade das fotos.

Moto G54 traz proteção de alumínio ao redor da câmera — Foto: Divulgação/Motorola

Vale citar que o modelo ainda apresenta desempenho considerável em ambientes com pouca iluminação. Isso porque o conjunto de câmeras do G54 conta com a tecnologia Quad Pixel, que traz quatro vezes mais sensibilidade em ambientes de pouca luz, além do modo Night Vision, que combina vários quadros em diferentes exposições. A fabricante menciona fotos noturnas nítidas e realistas.

Quanto a vídeos, o aparelho é capaz de gravar em Full HD a 60 fps (quadros por segundo) em ambas as câmeras.

Desempenho e armazenamento

O Moto G54 chega com o Dimensity 7020, da MediaTek. O chip é composto por oito núcleos e pode atingir uma velocidade máxima de 2,2 GHz, além de ser fabricado em processo de 6 nm. A fabricante menciona jogos e reprodução de vídeo com total fluidez.

De memória RAM, o telefone vem com versões de 4 e 8 GB. Já quanto ao armazenamento, o usuário pode escolher entre as opções de 128 ou 256 GB. O aparelho conta com slot para cartão de memória que possibilita expandi-la, via cartão microSD, em até 1 TB.

Chip Dimensity 7020 está presente no Moto G54 — Foto: Reprodução/MediaTek

Bateria

O Moto G54 chega com robusta bateria de 5.000 mAh. Segundo a fabricante, a capacidade garante até 18 horas de redes sociais e até 94 horas de reprodução de música. Na hora de recarregar, o G54 conta com suporte para carregamento rápido de até 20 W, e a marca disponibiliza o carregador na potência máxima. Confira informações sobre a recarga do aparelho:

5 minutos de carga: 1,5 horas de bateria

10 minutos de carga: 3 horas de bateria

60 minutos de carga: 16,5 horas de bateria

Versão do Android e recursos extras

O Moto G54 sai de fábrica rodando o Android 13 — versão mais recente do sistema operacional — sob interface própria da Motorola, a MyUX. Quanto à conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.3. Vale mencionar a presença de suporte para Internet 5G e a tecnologia NFC, que possibilita pagamentos por aproximação.

No mais, o aparelho traz diversos sensores, como acelerômetro, proximidade, luz ambiente, giroscópio, bússola, além de desbloqueio fácil. Sobre som, os alto-falantes estéreo do modelo contam com a tecnologia Dolby Atmos, que promete som multidimensional.

Android 13 presente em celular da Motorola — Foto: Divulgação/Motorola

Preço e onde comprar

No site oficial da Motorola, o Moto G54 custa R$ 1.499 (4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento) e R$ 1.799 (8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento). Esses preços são para a modalidade de pagamento a prazo. Na Amazon, a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, na cor grafite, custa R$ 1.454.

Com informações de GSM Arena e Motorola

