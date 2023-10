Motorola Razr 40 Ultra é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Razr 40 Ultra é o mais recente dobrável premium da Motorola . Ele foi lançado em junho deste ano por cifras iniciais que partiram de R$ 7.999. Hoje, o 40 Ultra pode ser visto no mercado eletrônico por volta de R$ 6.099 — garantindo um desconto de R$ 1.900 poucos meses após o lançamento. O modelo conta com diversos recursos que podem auxiliar o dia a dia dos criadores de conteúdo, mas também é capaz de cativar outros tipos de consumidores.

Ele se destaca pela tela de 6,9 polegadas com resolução Full HD+, além de ser equipado com o prestigiado Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm. A fabricante também investiu em bateria de 3.800 mAh com suporte para carregamento rápido de 33 W. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Motorola Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'

Ficha técnica do Motorola Razr 40 Ultra

Tamanho da tela: 3,63 polegadas (externa) e 6,9 polegadas (interna)

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2640 pixels)

Câmera principal: 12 MP + 13 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 GB + RAM Boost

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: não possui

Capacidade da bateria: 3.800 mAh

Cores: preto, azul e viva magenta

Lançamento: junho de 2023

Preço de lançamento: R$ 7.999

Tela e design

O Razr 40 Ultra vem com enorme tela de 6,9 polegadas e resolução Full HD+ (1080 x 2640 pixels). O painel traz a tecnologia pOLED, que possui estrutura flexível e apresenta cores vívidas. Para a taxa de atualização a fabricante reservou impressionantes 165 Hz — característica que pode se tornar um atrativo para os gamers.

Motorola Razr Ultra 40 (dobrável) aberto tela horizontal marca — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Além disso, a tela ainda conta com certificação HDR10+ e alto-falantes com a tecnologia Dolby Atmos, que promete áudio multidimensional imersivo. Segundo testes da equipe do TechTudo, o aparelho conta com brilho intenso, facilitando o uso mesmo sob a luz do sol. Já para a tela externa, a Motorola preparou uma pOLED de 3,63 polegadas e resolução de 1056 x 1066 pixels, além de taxa de atualização de 144 Hz.

Motorola Razr Ultra 40 (dobrável) entreaberto horizontal marca d'água — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Quanto ao design, a fabricante menciona visual incomparável. O modelo traz moldura em vidro com acabamento fosco. Na parte traseira, o 40 Ultra chega com a textura Vegan Leather. Segundo a Motorola, o celular conta com o sistema de fechamento zero gap — trazendo alinhamento perfeito entre as bordas superior e inferior. As proporções do telefone são de 73,95 x 170,83 x 6,99 mm (aberto) e 73,95 x 88,42 x 15,1 mm (fechado). O Razr 40 Ultra se encontra disponível em três cores: preto, azul e viva magenta — essa em parceria com a Pantone.

Câmera

A câmera é um dos pontos que pode chamar a atenção, mesmo com os números mais modestos apresentados pela Motorola. Apesar de não investir em muitos megapixels, os sensores do 40 Ultra contam com recursos que contribuem para uma melhor experiência. As lentes ficam dispostas da seguinte maneira:

Câmera principal de 12 MP e abertura de f/1,59

Câmera híbrida de 13 MP e abertura de f/2,2

Câmera de selfies de 32 MP e abertura de f/2,45

Motorola Razr Ultra 40 (dobrável) câmera frontal horizontal marca — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Com o arranjo acima, o usuário consegue garantir fotos nítidas e iluminadas, graças à abertura de f/1,59 da câmera principal, que ainda conta com estabilização óptica de imagem (OIS). Já a câmera híbrida trabalha como ultrawide e macro. Segundo testes do TechTudo, o sensor ultrawide se sai muito bem e consegue capturar boas fotos em campo de visão maior. Para selfies e videochamadas , a Motorola preparou 32 MP. Quanto a vídeos, a lente principal consegue filmar em Ultra HD 4K a 60 fps (quadros por segundo), já a frontal também grava em Ultra HD 4K mas a 30 fps.

Desempenho e armazenamento

O Razr 40 Ultra vem equipado com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm. Lançado em 2022, o chip em questão chegou ao mercado como o processador mais potente de sua fabricante. Ele tem oito núcleos operando com velocidade máxima de 3,19 GHz e dispõe de tecnologia de processamento Kryo com núcleos Cortex. Além disso, o chip é construído sob um processo de 4 nanômetros.

Ficha técnica menciona o Snapdragon 8 Plus Gen 1 entre as especificações — Foto: Divulgação/Xiaomi

De memória RAM, o telefone vem com 8 GB e conta com suporte para RAM Boost — que permite usar até 2 GB do armazenamento para expandir a memória RAM. Quanto ao armazenamento em si, o modelo apresenta apenas uma versão em 256 GB. Vale mencionar que o aparelho não conta com slot para cartão de memória.

Bateria

O Razr 40 Ultra chega com bateria de longa duração de 3.800 mAh. Apesar de estar abaixo de diversos modelos intermediários que contam com dispositivo de 5.000 mAh, a Motorola garante ao menos um dia inteiro de uso longe das tomadas. Na hora de carregar, o celular tem suporte para carregamento rápido de até 33 W, com o carregador TurboPower. Além disso, ele ainda dispõe de carregamento wireless de 5 W.

Segundo teste realizado pela equipe do TechTudo, com uso moderado, o celular foi de 100% a 15% em 16 horas. Já em um dia de uso mais intenso, o tempo caiu para 12 horas e 30 minutos. Considerando os 15% restantes de bateria, o aparelho consegue chegar ao fim do dia com alguma carga, mesmo que pouca.

Versão do Android e recursos extras

O Razr 40 Ultra sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface MyUx, que é própria da Motorola. Entretanto, a Motorola garante três anos de atualizações de sistema operacional — levando o modelo até o Android 16 — e mais quatro anos de updates de segurança bimestrais.

Android 13 — Foto: Reprodução/Android Police

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda tripla, Bluetooth 5.3 e suporte para as redes 5G. Além disso, o aparelho conta ainda com NFC, para pagamentos por aproximação.

No mais, o aparelho traz a plataforma GameSnacks que oferece diversos jogos que funcionam na tela externa — além de painel dedicado ao Spotify. Outro acréscimo notável é a presença de suporte para o eSIM, que é um chip digital capaz de substituir o SIM Card removível.

Preço e onde comprar

O Razr 40 Ultra começou a ser vendido por R$ 7.999, mas o aparelho já pode ser encontrado por R$ 6.099 no Mercado Livre.

Com informações de Motorola e GSM Arena.