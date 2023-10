Mundial de LOL 2023: veja as oito equipes classificadas e os jogos nos playoffs

A fase suíça do Mundial de LOL 2023 se encerrou na manhã deste domingo (29). Com isso, todas as oito equipes classificadas para os playoffs já foram definidas. A última fase da competição ocorre entre os dias 2 e 19 de novembro e funcionará no formato clássico de eliminação simples para definir o time campeão mundial de League of Legends . Vale lembrar que os jogos seguirão sendo transmitidos com narração em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube . A seguir, confira todos os detalhes sobre os playoffs do Mundial de LOL 2023.

Veja todos os detalhes dos playoffs do Mundial de LOL 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Resumo da fase suíça

A fase suíça foi a grande novidade para o Mundial de LOL 2023. O formato é idêntico aos dos torneios Major de Counter-Strike e envolve colocar as 16 equipes em um grupo único com o objetivo de chegarem a três vitórias, para conquistarem a classificação, antes de chegarem às três derrotas — o que significa a eliminação. Esse formato rendeu algumas surpresas, mas, de uma forma geral, a superioridade dos times da China e da Coreia do Sul, que é o país sede, voltou a ser confirmada.

Para começar, a coreana Gen.G e a chinesa JD Gaming, ambas campeãs de suas respectivas regiões, foram os times que encerraram a fase suíça de forma invicta, com três vitórias. Correndo por fora, a NRG, da América do Norte, foi o primeiro time ocidental a assegurar a vaga nos playoffs, com três vitórias e uma derrota. Enquanto isso, a chinesa LNG Esports e a tricampeã mundial T1 também chegavam às eliminatórias com a mesma campanha.

Contra todas as previsões, NRG calou os críticos da região norte-americana e cravou sua vaga nos playoffs com três vitórias e uma derrota — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Neste domingo (29), duas equipes da Europa tinham a oportunidade de avançar à fase decisiva para representar o ocidente ao lado da NRG. Antes, no duelo da casa, KT Rolster confirmou o favoritismo contra a Dplus KIA com vitória por 2-0. Logo em seguida, a Fnatic, da Europa, iniciou sua série contra a chinesa Weibo Gaming, da China, com uma vitória surpreendente, mas a equipe não conseguiu repetir a mesma atuação nos jogos seguintes, e o favoritismo chinês voltou a se confirmar.

Por fim, a última esperança do ocidente, a europeia G2 Esports, que encarava a Bilibili Gaming da China, também perdeu e foi eliminada. O confronto iniciou com vitória da Bilibili, enquanto a G2 chegou ao empate em uma das partidas mais espetaculares dessa fase. Entretanto, apesar do susto, a equipe chinesa voltou a mostrar sua superioridade no terceiro jogo, conquistou a vitória e eliminou a última esperança europeia do mundial. Veja, na tabela abaixo, a classificação completa do Swiss Stage:

Mundial de LOL 2023 – Classificação Final da Fase Suíça Colocação Equipe Região Vitórias-Derrotas (Séries) Situação 1.° Gen.G Esports Coreia do Sul 3-0 Classificado para os playoffs 2.° JD Gaming China 3-0 Classificado para os playoffs 3.° LNG Esports China 3-1 Classificado para os playoffs 4.° NRG América do Norte 3-1 Classificado para os playoffs 5.° T1 Coreia do Sul 3-1 Classificado para os playoffs 6.° KT Rolster Coreia do Sul 3-2 Classificado para os playoffs 7.° Weibo Gaming China 3-2 Classificado para os playoffs 8.° Bilibili Gaming China 3-2 Classificado para os playoffs 9.° DPlus KIA Coreia do Sul 2-3 Eliminado 10.° G2 Esports Europa 2-3 Eliminado 11.° Fnatic Europa 2-3 Eliminado 12.° Cloud9 América do Norte 1-3 Eliminado 13.° GAM Esports Vietnã 1-3 Eliminado 14.° MAD Lions Europa 1-3 Eliminado 15.° Team BDS Europa 0-3 Eliminado 16.° Team Liquid América do Norte 0-3 Eliminado

Formato dos playoffs

A última fase do Mundial de LOL 2023 funcionará no popular mata-mata, o que significa que basta uma derrota para um time ser eliminado. As equipes se enfrentarão em quartas de final, semifinais e a grande final, onde será definida a campeã. Diferentemente do Swiss Stage, em que as partidas foram resolvidas em séries melhores de uma partida (MD1) ou séries melhores de três partidas (MD3), todos os jogos dos playoffs ocorrerão em séries melhores de cinco partidas (MD5).

A chave a partir das quartas de final foi definida com base em sorteio realizado após o final do Swiss Stage. Vale ressaltar ainda que todos os jogos ocorrerão às 5h, no horário oficial de Brasília.

Tricampeão mundial, Faker segue vivo com a T1 para conquistar seu quarto título, que também será o quarto título de sua equipe — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Calendário dos playoffs

Quartas de Final (de 2 a 5 de novembro)

Gen.G Esports x Bilibili Gaming

NRG x Weibo Gaming

JD Gaming x KT Rolster

LNG Esports x T1

Semifinais

11 de novembro: Semifinal 1

12 de novembro: Semifinal 2

Grande Final

19 de novembro: Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

