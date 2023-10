Mundial de LOL 2023: veja tabela de jogos e resultados da fase suíça

Das 16 participantes do Swiss Stage, duas conquistaram a classificação pelo Play-In, enquanto as outras 14 avançaram diretamente graças às colocações nas ligas da América do Norte, Europa, China e Coreia do Sul. O formato suíço funciona com todas as 16 equipes reunidas em um grupo único. A primeira rodada foi definida com base no sorteio realizado no final do Play-In. Para os demais jogos, equipes com a mesma campanha irão se enfrentar. Por exemplo, um time com uma vitória e duas derrotas enfrentará um time que está também com uma vitória e duas derrotas.