Mundial de LOL 2023: veja tabela de jogos e resultados do Play-In

O Play-In do Mundial de LOL 2023 acontece entre os dias 10 e 15 de outubro na Coreia do Sul. A fase de entrada funciona no formato de grupos e reúne oito equipes na disputa pelas duas vagas que restam no Swiss Stage, ou fase suíça. Entre os times presentes no Play-In, está a brasileira LOUD , atual campeã do CBLOL . As demais participantes também chegaram à fase de entrada conquistando o título ou o vice-campeonato em regiões consideradas emergentes, ou adquirindo a vaga por meio de uma classificatória extra, novidade para o torneio deste ano.

Você pode assistir a todos os jogos com narração em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch ou no YouTube. A seguir, confira todos os resultados do Play-In da edição de 2023 do mundial de League of Legends.

Veja os resultados do Play-In do Mundial de LOL 2023 — Foto: Divulgação/Marv Watson/Riot Games

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Comente no Fórum TechTudo

Sobre o Play-In

A fase de entrada contará com dois grupos com quatro integrantes cada. A divisão foi decidida após um sorteio realizado depois das finais da LEC, a liga europeia de League of Legends, no dia 10 de setembro. A última equipe a se juntar às participantes foi a Team BDS, que superou a Golden Guardians na madrugada de segunda-feira (9) no Worlds Qualifying Series 2023, em uma série melhor de cinco partidas (MD5). Veja, na tabela abaixo, como ficaram os grupos:

Mundial de LOL 2023 – Grupos no Play-in Grupo A Grupo B GAM Esports CTBC Flying Oyster LOUD DetonatioN FocusMe PSG Talon Team BDS Rainbow7 Team Whales

Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para a segunda rodada da fase de entrada. Essa será a última parte do Play-In, que colocará líder e vice-líder de cada grupo para duelarem em séries melhores de cinco partidas (MD5), decidindo quem ficará com as duas vagas para o Swiss Stage, a fase suíça.

Atual campeã brasileira, LOUD representa o Brasil no mundial — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/CBLOL

Resultados do Grupo A do Play-In

Terça-feira, 10 de outubro

4h – PSG Talon x Rainbow7

7h – GAM Esports x LOUD

Quinta-feira, 12 de outubro

4h – Série dos Vencedores

Sexta-feira, 13 de outubro

4h – Série de Eliminação

Sábado, 14 de outubro

4h – Série Decisiva

Resultados do Grupo B do Play-In

Quarta-feira, 11 de outubro

4h – CTBC Flying Oyster x DetonatioN FocusMe

7h – Team BDS x Team Whale

Quinta-feira, 12 de outubro

7h – Série dos Vencedores

Sexta-feira, 13 de outubro

7h – Série de Eliminação

Sábado, 14 de outubro

7h – Série Decisiva

Resultados da segunda rodada do Play-In

00h – Série Classificatória para a Fase Suíça

5h – Série Classificatória para a Fase Suíça