My Friendly Neighborhood: veja gameplay e requisitos do jogo de terror

My Friendly Neighborhood é um FPS de terror com fantoches que se passa nos abandonados estúdios de gravação de um programa infantil. Desenvolvido pelos irmãos John e Evan Szymanski, o game foi publicado pela DreadXP (Amanda the Adventurer) em 18 de julho de 2023, e começou a ganhar popularidade com YouTubers. Apesar de ser um game de "terror", os personagens não são assustadores, mas ainda podem pegar o jogador de surpresa e dar sustos. My Friendly Neighborhood está disponível para PC pela loja digital Steam , por R$ 88,99.

My Friendly Neighborhood é um jogo de terror e sobrevivência no qual os inimigos são fantoches — Foto: Reprodução/Steam

História

Há muitos anos, o programa de fantoches A Vizinhança Legal era sucesso na TV, mas com o passar do tempo, sua audiência diminuiu até ser cancelado. Um dia, em meio ao telejornal, a antena de TV do estúdio abandonado volta a transmitir o programa infantil por cima da programação original. É nesse momento que o jogador entra no papel de Gordon, um faz-tudo enviado para desligar a antena do estúdio e que, por lá, descobre que o interior não está tão abandonado quanto aparenta.

Gameplay

A jogabilidade de My Friendly Neighborhood envolve algumas das principais mecânicas dos jogos de terror. Usuários terão que se mover por um mapa complexo, repleto de quebra-cabeças e diferentes chaves para abrir portas e cofres. Para se defender dos fantoches, é possível usar armas como chave inglesa e a pistola Taquígrafo, que dispara letras do alfabeto. No entanto, os inimigos não são neutralizados permanentemente, a menos que o usuário os amarre com fita adesiva.

Todos os recursos do game são escassos e é preciso administrar seu uso. O inventário do game também é limitado e utiliza uma maleta em blocos que pode ser organizada, semelhante à de Resident Evil 4. Durante a aventura é possível obter mais armas e itens que desbloqueiam Macetes (Cheats) que alteram a gameplay, podendo aumentar a dificuldade do jogo. Além de enfrentar os fantoches, o jogador pode compreender melhor seus motivos e até ajudá-los, o que pode desbloquear diferentes finais.

Em My Friendly Neighborhood o jogador pode enfrentar os fantoches com armas que disparam o alfabeto, mas precisam amarrá-los para neutralizá-los permanentemente — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos

My Friendly Neighborhood - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomenada Sistema operacional: Windows 7 (64 Bits) ou superior Windows 7 (64 Bits) ou superior Processador: Quad Core 2,5 GHz ou superior Quad Core 2,5 GHz ou superior Memória RAM: 8 GB 12 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 470 ou Radeon 6870 HD Geforce GTX 980 Ti Armazenamento: 15 GB de espaço disponível 15 GB de espaço disponível