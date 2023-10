Nossa Bandeira é a Morte: veja enredo e elenco da série de piratas do HBO Max

A segunda temporada da série Nossa Bandeira é a Morte estreou na última quinta-feira (05) no HBO Max , com os três primeiros episódios. A produção de comédia e aventura é conhecida por mostrar uma imagem descontruída do universo dos piratas, o que garante muito romance entre os personagens LGBTQIA+ da trama. O show é estrelado por Rhys Darby (Os Piratas do Rock) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok), com criação de David Jenkins (People of Earth).

Os novos capítulos tiveram ótima repercussão entre público e crítica, como mostra os índices dos sites IMDb e Rotten Tomatoes. Os próximos cinco episódios tem lançamento marcado semanalmente às quintas-feiras. A seguir, você confere mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de Nossa Bandeira é a Morte.

Rhys Darby e Taika Waititi são os protagonistas de Nossa Bandeira é a Morte — Foto: Reprodução/IMDb

Enredo de Nossa Bandeira é a Morte

A trama adapta de forma livre a vida do pirata Stede Bonnet, um proprietário de terras na ilha de Barbados que abandonou sua família para se dedicar à vida pirata. Interpretado por Rhys Darby, Bonnet é um homem infeliz em seu casamento e que abdica da vida de luxos e posses para viver livre no mar. Ele compra um navio e contrata uma tripulação composta por piratas tão amadores quanto o capitão.

Aos poucos, o jeito cortês e delicado de Stede contagia seus tripulantes, além de render o apelido de "Pirata Cavalheiro" no meio naval. Além de descobrir tesouros e aventuras junto com seus marujos, Bonnet redescobre o amor quando conhece Edward "Barba Negra" Teach (Waititi), um pirata durão e temido que parece simpatizar com ex-fidalgo.

A tripulação do navio de Bonnet é composta por piratas tão amadores quanto ele próprio — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Estão no elenco principal Joel Fry (Cruella) como Frenchie, Kristian Nairn (Game of Thrones) no papel de Wee John Feeney, Nathan Foad (Bloods) interpretando Lucius, Matthew Maher (Capitã Marvel) dando vida à Black Pete, Ewen Bremner (Mulher-Maravilha) sendo Buttons, Samson Kayo (Famalam) como Oluwande, Rory Kinnear (A Diplomata) fazendo os gêmeos Nigel e Chauncey Badminton, entre outros. Além de protagonizar a série, Waititi é um dos produtores executivos.

O que esperar da segunda temporada? (contém spoilers!)

No nono episódio da temporada anterior, vemos que finalmente Barba Negra e Bonnet se beijaram, após o protagonista ter a vida salva por Edward. Porém, o desfecho da segunda temporada não foi nada animador para quem esperava um romance pleno. Após um desencontro provocado por Chauncey Badminton, o casal se separa e tenta viver suas vidas longes um do outro. Depois do término, resta agora saber como eles se reencontrarão.

Stede e Barba Negra foram o principal casal da série. Expectativa para a próxima temporada é o reencontro dos dois — Foto: Divulgação/IMDb

Confira o cronograma de lançamento dos episódios

Cronograma da segunda temporada Episódio Data Pássaros Impossíveis 05/10 Bandeiras Vermelhas 05/10 O Estalajadeiro 05/10 Episódio 4 12/10 Episódio 5 12/10 Episódio 6 19/10 Episódio 7 19/10 Episódio 8 26/10

Repercussão entre público e crítica

Entre a audiência, Nossa Bandeira conquistou nota 7,8 no IMDb. As aprovações da crítica estão em 75 no Metacritic e 85% no Rotten Tomatoes. Entre as resenhas positivas, está em destaque a opinião de Dais Johnston, do Inverse, que ponderadamente escreveu que "a segunda temporada é exatamente o que os fãs desejam, mas isso não significa uma visão coesa".

Indo mais fundo no lado contrário, o jornalista Mike Hale, do The New York Times, até elogia a qualidade artística de Darby e Waititi, mas em sua visão "eles trabalham duro, porém não conseguem trazer um sentimento genuíno a esse relacionamento que funciona melhor em um formato superficial".

Confira o trailer oficial de Nossa Bandeira é a Morte:

