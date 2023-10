O Labirinto do Fauno: relembre a sinopse do filme de Guillermo del Toro

O filme O Labirinto do Fauno , lançado em 2006, está atualmente disponível no Claro TV+ . Com roteiro e direção de Guillermo del Toro ( Pinóquio ), a produção hispano-mexicana segue uma garotinha, enteada de um oficial do exército franquista, que de tanto criar fantasias acaba se perdendo em uma terra mágica de criaturas fantásticas e muitos mistérios. Além disso, destacam-se no elenco Doug Jones e Ivana Baquero, que protagonizam a história.

Com duas horas de duração, o longa-metragem ainda conta com a co-produção de Alfonso Cuarón (Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban) e narração de Pablo Adán. Se você gosta de filmes para fugir da realidade e com um toque de conto de fadas, confira, a seguir, mais detalhes de O Labirinto do Fauno.

Longa de fantasia é estrelado por Doug Jones e Ivana Baquero, respectivamente — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Enredo de O Labirinto do Fauno

Ambientada na Espanha Franquista de 1944, a trama segue a jovem Ofélia (Ivana Baquero), uma garotinha que adora fantasiar situações assombrosas. Ao lado da mãe doente (Ariadna Gil), Carmen, elas viajam juntas pelo norte do país para conhecer o padrasto da garota, o sádico Capitão Vidal (Sergi López), que trabalha em um acampamento militar.

No seu tempo livre, Ofélia sai para explorar um labirinto antigo da região e é lá que conhece várias criaturas mágicas e o fauno Pan (Doug Jones), que lhe diz que ela é, na verdade, uma lendária princesa perdida que precisa cumprir três missões perigosas para reivindicar a sua imortalidade.

Elenco

Estrelado por Ivana Baquero (A Mulher do Anarquista) no papel da protagonista Ofélia e Doug Jones (A Forma da Água) interpretando o Fauno, o elenco do filme de Guilherme del Toro ainda reúne nomes como Ariadna Gil (A Segunda Pele) dando vida à Carmen, Sergi López (A Inocência) vivendo o Capitão Vidal, Maribel Verdú (The Flash) no papel de Mercedes e Federico Luppi (Lugares Comuns) como Casares.

Produção é repleta de efeitos especiais, além de ser inspirada por contos de fadas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Repercussão

O Labirinto do Fauno estreou no Festival de Cinema de Cannes em 2006 e, após a sua exibição, ele foi aplaudido durante 22 minutos pelos espectadores. Com seis indicações ao Oscar de 2007, o projeto venceu três categorias, sendo elas Melhor Fotografia, Melhor Maquiagem e Melhor Direção de Arte. O longa de Guillermo del Toro ainda se destacou no British Academy Film Awards, Goya e muito mais.

O desempenho positivo do longa não fica somente no âmbito da imprensa especializada, já que a obra também agradou o público, sendo um verdadeiro sucesso comercial. No agregador IMDb, a produção conquistou nota 8,2, com base em 687 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o filme atingiu um índice de 95% entre os críticos, além de um selo "fresh" no tomatômetro.

Curiosidades

Em 2007, devido ao enorme sucesso de O Labirinto do Fauno, o diretor Guillermo del Toro revelou que uma sequência para o longa estava em andamento e se chamaria 3993. No entanto, o cineasta cancelou o projeto após aceitar dirigir o filme Hellboy II - O Exército Dourado, lançado em 2008.

Mesmo sem seguir com o projeto da sequência nas telonas, del Toro se juntou à escritora Cornelia Funke e publicou, em 2019, o livro de O Labirinto do Fauno, contando a história de Ofélia no Reino dos Homens e pelo Reino Subterrâneo mesclado com outros contos de fadas inéditos. A obra literária foi publicada no Brasil pela editora Intrínseca.

Confira o trailer oficial de O Labirinto do Fauno:

