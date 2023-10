O Lado Bom de Ser Traída: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme O Lado Bom de Ser Traída chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (25). Baseado no livro homônimo da autora Sue Hecker - pseudônimo da escritora brasileira Débora Gimenez -, a trama do longa segue uma jovem apaixonada pelo noivo e que, nas vésperas do casamento, descobre que estava sendo traída por ele. Revoltada, ela resolve dar a volta por cima e investe em um romance intenso com um juiz misterioso. Com direção de Diego Freitas (Depois do Universo), o projeto é estrelado por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima.