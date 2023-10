O que é flopar nas redes sociais? Veja o que significa e saiba como evitar

"Flopar" é um verbo que significa falhar ou fracassar. Muito usada nas redes sociais, a expressão vem da palavra inglesa "flop", que se refere à falta de sucesso em alguma tarefa ou performance. Assim, flopar no TikTok , no Instagram ou no X (antigo Twitter ) acontece quando um post atinge um número muito baixo de visualizações, curtidas e comentários. O baixo desempenho da publicação pode ser consequência de uma estratégia equivocada de comunicação ou de uma inadequação do conteúdo ao estilo da plataforma. Além disso, o algoritmo de cada rede pode influenciar na performance de um post de maneira imprevisível.

Uma das formas de evitar o flop é usar a criatividade para produzir conteúdos originais, que se destaquem em meio à infinidade de mensagens disponíveis na web. Também é importante conhecer as necessidades e interesses do público para garantir produções menos genéricas, com mais potencial de engajamento. A seguir, entenda o que é "flopar" na Internet e saiba como não flopar no TikTok e nas outras redes socias.

Saiba o que significa "flopar" nas redes sociais e descubra como aumentar o engajamento dos seus posts — Foto: Reprodução/Freepik

Flopar: o que significa o verbo nas redes sociais

O TechTudo reuniu tudo que você precisa saber sobre o termo "Flopar", bastante comum em plataformas como Instagram, TikTok e Kwai. Confira o índice.

1. O que significa flopar? Qual é a origem da palavra?

"Flopar” é uma expressão informal e aportuguesada, criada na Internet. A origem da palavra vem do vocábulo “flop”, em inglês, que, de acordo com o Cambridge Dictionary, significa “fracasso” ou “falha” em tradução livre. Nas redes sociais, o termo geralmente é utilizado para se referir a conteúdos que performaram mal, ou seja, que não obtiveram a repercussão, interação ou propagação esperadas.

2. O que é flopar nas redes sociais?

Nas redes sociais, pode-se dizer que um conteúdo flopou quando há poucas curtidas, comentários e compartilhamentos. Baixos índices de alcance e engajamento também são indicativos de um flop. Mas não se trata apenas de uma questão de popularidade, já que a avaliação do desempenho depende também do objetivo e da fama do criador de conteúdo. Quando se trata de um usuário conhecido ou de um influenciador digital, a expectativa é de que as publicações repercutam e recebam diversas interações. Nesses casos, alguns milhares de likes podem representar um flop. Já para outros usuários, como iniciantes ou perfis voltados para nichos específicos, uma performance muito mais tímida pode ser considerada bem sucedida.

Publicações com poucas curtidas e comentários podem ser consideradas flopadas — Foto: Reprodução/Freepik

É importante lembrar que o número de curtidas em uma postagem não é o único indicativo de desempenho nas redes sociais. Muitas pessoas consomem (e apreciam) conteúdos online sem interagir nas plataformas. Outras simplesmente salvam as publicações ou passam a seguir o criador, que são métricas importantes, mas menos visíveis para o público em geral.

3. O que é flopar no TikTok?

Para definir se uma publicação flopou no TikTok ou não, os usuários costumam analisar o número de visualizações e curtidas de um vídeo. O fracasso na rede pode estar associado à má qualidade dos vídeos e imagens postados ou à falta de informações e referências na legenda. Publicações que utilizam palavras-chave e incluem as melhores hashtags relacionadas ao tema abordado tendem a ser mais populares e são mais facilmente sugeridas nas buscas do TikTok. Além disso, conteúdos tendem a performar melhor quando envolvem as tendências do momento, que costumam ser mais difundidas pelo algoritmo.

Seguir tendências do TikTok é uma forma de evitar o flop na rede social — Foto: Reprodução/Freepik

4. O que é flopar no Instagram?

No Instagram, a avaliação de sucesso de uma publicação geralmente é associada à quantidade de curtidas. Não por acaso, em 2019, a rede social da Meta promoveu uma fase de testes que ocultava o número de likes das postagens para o público geral, restringindo a informação ao criador. Segundo a plataforma, a mudança tinha como objetivo diminuir a pressão social por popularidade e o clima de competição. Mas a proposta não durou muito tempo e o registro retornou meses depois, com habilitação opcional.

Quem tem dúvidas de como não flopar no Instagram deve apostar em fotos e vídeos com boa qualidade de imagem. Também é importante considerar comentários, compartilhamentos e salvamentos, que, apesar de ficarem em segundo plano algumas vezes, também são métricas importantes para avaliar o interesse do público.

Flopar no Instagram geralmente que dizer que um post recebeu poucas curtidas, mas existem outras métricas relevantes na rede — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

5. O que é flopar no Kwai?

Na plataforma de vídeos curtos Kwai, um conteúdo pode ser considerado flopado se tiver indicadores de desempenho ruins, como poucos likes, comentários e compartilhamentos. Outro critério importante é o tempo de vídeo assistido — quanto mais os conteúdos são vistos até o final, maiores as chances de viralizar e obter interações. Também é importante destacar que, na rede, a entrega para os usuários não funciona por ordem cronológica, e está mais associada à recepção inicial e à qualidade do conteúdo do que necessariamente à popularidade dos criadores. Além disso, para evitar que um post flope no Kwai, é recomendável gravar o vídeo na própria plataforma, em vez de fazer upload de um material registrado fora do aplicativo.

Para não flopar no Kwai, o usuário deve fazer a gravação dos vídeos diretamente no app, em vez de fazer upload do conteúdo — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O que faz um conteúdo flopar nas redes?

Um dos principais motivos que fazem um post flopar nas redes sociais é a falta de assertividade, ou seja, quando criadores não entendem seu público-alvo e acabam criando conteúdos genéricos. Publicações que não levam em consideração os interesses e necessidades da audiência tendem a obter menos engajamento. A falta de alcance, diante de um número restrito de seguidores, também pode prejudicar a popularidade de um post, ainda que a publicação seja interessante.

Além disso, a ausência de originalidade também pode ser a causa de um flop. Como usuários são expostos a uma enxurrada de informações na Internet, é importante apresentar algo diferente e criativo para se destacar. Por fim, publicações também podem fracassar caso o formato do conteúdo não esteja adequado às configurações das plataformas ou ao estilo de publicações de cada rede.

7. Como evitar ter meus posts flopados?

Não existem dicas infalíveis sobre como não flopar no Instagram, TikTok ou qualquer rede social. No entanto, os especialistas em criação de conteúdo costumam fazer algumas recomendações gerais. Para evitar o flop, é fundamental conhecer e se adequar ao formato, estilo de comunicação e preferências do público de cada rede social. Apenas replicar um mesmo conteúdo em redes diferentes provavelmente não trará o resultado esperado. Por isso, personalizar as mensagens de acordo com as expectativas e o comportamento dos usuários em cada mídia é um bom caminho para quem não quer flopar.

Também é recomendável ficar de olho nas tendências, desafios e músicas que estão em alta, já que a estratégia aumenta as chances de ser descoberto por um público mais amplo. Além disso, é importante interagir com seguidores, respondendo a comentários e mensagens. A medida contribui para gerar mais interações e fidelizar o público, consequentemente aumentando a visibilidade dos posts.

Conteúdos originais, com alta qualidade de imagem, têm mais chances de engajar nas redes sociais — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Criadores de conteúdo que ainda não sabem como não flopar no Tiktok, no Instagram e Kwai, podem adotar algumas estratégias de marketing digital para obter melhores resultados. Planejar posts com antecedência, criando um calendário editorial, é uma boa forma de se organizar e produzir materiais de qualidade com antecedência. Outra opção para fugir do flop é utilizar chamadas para ação (em inglês, calls to action, ou CTAs) que incentivem a participação do público, como pedir para que os seguidores respondam a uma pergunta ou compartilhem a publicação com amigos.

Posts assertivos e originais, capazes de se destacar em meio à infinita oferta de informações na web, também correm menos riscos de flopar. Participar das tendências e replicar os memes do momento, por exemplo, pode ser uma maneira divertida e eficaz de garantir conexão com o público e aumentar o alcance do conteúdo.

