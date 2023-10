Onde assistir a A Noite das Bruxas? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme A Noite das Bruxas chegou ao catálogo do Star+ nesta terça-feira (31), para entrar no clima do Halloween no streaming. Inspirado no romance Festa de Halloween, de Agatha Christie, a produção americana de mistério segue o detetive belga Hercule Poirot em mais uma aventura, agora investigando um assassinato suspeito durante uma sessão espírita. Com direção de Kenneth Branagh, estrelam o projeto o próprio cineasta ao lado de Michelle Yeoh e Tina Fey.

Com pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem estreou nas telonas em setembro deste ano e conta com roteiro assinado por Michael Green e distribuição pela 20th Century Studios. Se você gosta de adaptações com direito a muito suspense e mistério, confira, a seguir, mais detalhes de A Noite das Bruxas.

Estrelado por Kenneth Branagh, o ator e diretor reprisa seu papel como o detetive Hercule Poirot pela terceira vez nas telonas — Foto: Divulgação/20th Century Studios

📝 Por que o vídeo trava na hora de assistir streaming? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de A Noite das Bruxas

Ambientada em 1947, na Veneza pós-Segunda Guerra Mundial, a trama gira em torno de Hercule Poirot (Kenneth Branagh), que agora desfruta de sua aposentadoria enquanto passa seus dias exilado na Península Itálica. No entanto, quando um convite inesperado o leva relutantemente a uma sessão espírita em um palácio decadente, o assassinato misterioso de um dos convidados ocorre, fazendo com que o célebre detetive retorne à ativa para mais uma investigação.

Elenco de A Noite das Bruxas

Longa de mistério é inspirado na obra Festa de Halloween, de Agatha Christie, lançada em 1969 — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Repercussão

Aguardado pelos fãs do detetive Hercule Poirot, o filme A Noite das Bruxas teve uma bilheteria mundial positiva e uma boa recepção entre a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a adaptação tem nota 6,8, com base em 34 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Kenneth Branagh conquistou 75% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Para o jornalista Jason Zinoman, do The New York Times, a produção americana é um longa "policial com um toque de terror". Por outro lado, Peter Bradshaw, do The Guardian, não poupa comentários negativos quanto ao enredo do projeto, que "desperdiça seu cenário atmosférico e elenco estelar".

Confira o trailer oficial de A Noite das Bruxas:

Assista: descubra seis truques para usar na Netflix