Onde assistir a Arquivo X? Relembre história e elenco da série de mistério

Arquivo-X é uma série de ficção científica e suspense lançada pela Fox em 1993. Na história, dois agentes do FBI - um estudioso de eventos paranormais e uma médica cética - precisam unir forças para trabalhar no Arquivo X, seção da agência responsável por casos inexplicáveis. Disponível no Star+ e Amazon Prime Video , a produção foi criada por Chris Carter, tendo David Duchovny (Californication) e Gillian Anderson (Hannibal) como suas estrelas. A seguir, veja mais informações sobre a série de mistério, como enredo, elenco e repercussão.

Entre 2016 e 2018, Arquivo X ganhou duas temporadas revivals, bem recebidas pelo público e pela crítica — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse de Arquivo X

A trama começa quando a médica e agente especial do FBI, Dana Scully (Gillian Anderson), é recrutada para trabalhar em uma unidade pouco conhecida da agência, onde ficam “enterrados” casos inexplicáveis e misteriosos. Chamada de Arquivo X, a seção é comandada por Fox Mulder (David Duchovny), um agente da organização famoso por estudar fenômenos ocultos. Grande defensor do inexplicável, ele acredita em seres extraterrestres e outros fenômenos paranormais, tendo certeza de que sua irmã foi sequestrada por ETs quando era pequena.

Em seu novo emprego, Scully é orientada a utilizar seus conhecimentos científicos para confrontar as teorias de Mulder. No entanto, conforme o trabalho da dupla avança e a médica se depara com casos inexplicáveis, sua racionalidade e convicções ficam abaladas, o que a leva a ajudar o agente e formar um forte vínculo com ele.

Elenco e equipe técnica de Arquivo X

Estrelado por David Duchovny e Gillian Anderson como Fox Mulder e Dana Scully, o elenco de Arquivo X ainda conta com Mitch Pileggi (Shocker) no papel de Walter Skinner, Annabeth Gish (Três Mulheres, Três Amores) interpretando Monica Reyes e o ator James Pickens Jr. (Grey’s Anatomy) atuando como Alvin Kersh. A série foi produzida por Vince Gilligan (Breaking Bad), Howard Gordon (24 horas) e James Wong (Premonição).

Repercussão

O fenômeno do anos 90 ficou no ar por nove temporadas, tempo em que conquistou uma legião de fãs e deu origem a dois filmes: Arquivo X: O Filme e Arquivo X: Eu Quero Acreditar. A série chegou a ganhar um spin-off em 2001, The Lone Gunmen, com apenas uma season, e foi estrelado pelos “Pistoleiros Solitários” – um trio de personagens recorrentes em Arquivo X. Em 2016, a série teve um revival, marcado pelo retorno da dupla de protagonistas.

Bastante popular pelo seu formato procedural (em que os episódios de uma série possuem histórias independentes), Arquivo X trouxe o holofote para o sci-fi e quebrou padrões de gênero ao colocar uma mulher como o ponto racional e científico de uma produção. No IMDb, a série tem nota 8,6 dos fãs, sendo apontada como “a maior série de televisão de ficção científica/terror de todos os tempos”.

No Rotten Tomatoes, a série foi avaliada com 74% de aprovação dos especialistas, que também reconheceram suas qualidades técnicas e de atuação nas premiações dos anos 90. Só no Globo de Ouro, o título ganhou três estatuetas de Melhor Série de Drama, uma de Melhor Ator em Série de Drama (David Duchovny) e uma de Melhor Atriz em Série de Drama (Gillian Anderson).

Confira o trailer do revival de Arquivo X:

Com informações de Rotten Tomatoes e IMDb

