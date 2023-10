Onde assistir a As Branquelas? Relembre sinopse e elenco da comédia

O filme As Branquelas foi lançado em 2004 e fez sucesso no Brasil, tornando-se um clássico da Sessão da Tarde . Disponível no catálogo da Netflix , HBO Max e Paramount+ , a comédia norte-americana é estrelada pelos irmãos Marlon e Shawn Wayans ( Todo Mundo em Pânico ), que interpretam os policiais Marcus e Kevin. Após um incidente, a dupla de agentes policiais deve se fantasiar de irmãs Wilson, duas herdeiras brancas, para evitar mais problemas no trabalho.

Dirigido e co-escrito Keenen Ivory Wayans, Marlon e Shawn também assinam o roteiro ao lado do irmão. Apesar de não ter sido bem recebido pela crítica, o filme teve bilheteria milionária, superando a marca de U$113 milhões em todo o mundo. Relembre sinopse, elenco e repercussão de As Branquelas.

Em As Branquelas, os policiais Marcus e Kevin devem se passar pelas herdeiras Wilson — Foto: Reprodução/IMDb

📝Como acessar a Netflix Games? Confira no Fórum do TechTudo

Sinopse de As Branquelas

Os policiais Marcus e Kevin estão com problemas após atrapalharem uma investigação sobre um importante cartel de drogas. Então, o chefe da delegacia dá à dupla uma chance de se redimir com um novo trabalho. Eles devem acompanhar as irmãs Wilson, filhas ricas de um CEO, até o destino final, nos Hamptons. Isso porque a cidade está sendo aterrorizada por diversos sequestros envolvendo herdeiros e a polícia acredita que as Wilson podem ser as próximas vítimas.

As coisas estão correndo conforme o planejado quando os policiais e as irmãs sofrem um pequeno acidente de carro. Todos saem bem, mas as garotas aparecem com leves cortes no rosto, o que é suficiente para que elas se recusem a seguir viagem. Com medo de perder o emprego, Kevin e Marcus têm a ideia mirabolante de se passarem pelas herdeiras, e garantir que “elas” sejam vistas em um evento importante e não chamar atenção da polícia — ou seja, não arranjarem problemas com o chefe.

As Branquelas está disponível na Netflix, HBO Max e Paramount+ — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco de As Branquelas

Protagonizado por Shawn e Marlon Wayans, o elenco de As Branquelas ainda conta com Busy Philipps (I Feel Pretty), Jennifer Carpenter (Dexter) e Jessica Cauffiel (Legalmente Loira) interpretando as amigas Karen, Lisa e Tori, Terry Crews (Brooklyn 99) como Latrell Spencer, Anne Dudek (O Parque) e Maitland Ward (Drive) fazendo as verdadeiras irmãs Wilson, Brittany Daniel (The Game) e Jaime King (Doze é Demais 2) no papel de Megan e Heather Vandergeld, entre outros.

As Branquelas: Latrell (Terry Crews) se apaixonada por Marcus, disfarçado de Tiffany — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão de As Branquelas

Após o lançamento, As Branquelas não foi sucesso entre a crítica. No IMDb, a comédia estadunidense está com 5,8 pontos, enquanto os reviews positivos de especialistas no Rotten Tomatoes chegam a apenas 15%. Já em relação à aprovação do público na mesma plataforma, o índice sobe para 55%.

Ainda no Rotten Tomatoes, o consenso da crítica é de que “As Branquelas é uma comédia para se distrair, mas com desfechos óbvios”. Apesar da recepção negativa, o longa foi sucesso de bilheteria. Ao longo das semanas que ficou em cartaz, acumulou cerca de US$ 113 milhões internacionalmente (cerca de R$ 564,5 milhões) e, até hoje, é reprisado na TV.

Confira o trailer oficial de As Branquelas:

Assista: saiba tudo sobre o HBO Max