Onde assistir a Besouro Azul? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Besouro Azul está disponível a partir desta terça-feira (3) para compra ou aluguel nas plataformas Amazon Prime Video (R$ 39,90) e Google Play Filmes (R$ 49,90). Lançada em agosto deste ano, a produção americana é baseada no personagem de mesmo nome da DC Comics. Com direção de Angel Manuel Soto e Xolo Maridueña e Bruna Marquezine no elenco, a trama segue Jaime Reyes, um jovem que encontra um artefato alienígena capaz de lhe conceder poderes imprevisíveis.

Com um pouco mais de duas horas de tela, o longa-metragem de ação tem roteiro assinado por Gareth Dunnet-Alcocer e distribuição pela Warner Bros. Pictures. Vale lembrar ainda que nas plataformas digitais a obra contará com quase três horas de conteúdo extra, incluindo entrevistas exclusivas, making of e o por trás das câmeras. Se você gosta de filmes sobre super-heróis, confira, a seguir, mais detalhes de Besouro Azul, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa de ação é estrelado pelo ator Xolo Maridueña no papel do herói Besouro Azul — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Enredo de Besouro Azul

A trama acompanha Jaime Reyes (Maridueña), um jovem que, após voltar a morar na casa dos pais quando termina a faculdade, encontra-se sem rumo na vida. Ele busca por seu propósito no mundo e também um emprego. No entanto, após receber uma caixa de Jenny Kord (Bruna Marquezine), ele encontra uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como Escaravelho. Jaime vê, então, sua vida mudar completamente, já que o artefato lhe dá uma armadura superpoderosa, além de inúmeros poderes.

O problema é que a novidade não agrada muito a empresária Victoria Kord (Susan Sarandon), que junto do vilão Carapax (Raoul Max Trujillo), farão de tudo para recuperar o valioso item alienígena, enquanto criam desafios imprevisíveis para o mais novo super-herói.

Elenco

Em Besouro Azul, Xolo Maridueña (Cobra Kai) e Bruna Marquezine (Mulheres Apaixonadas) estrelam os papéis dos protagonistas Jaime Reyes e Jenny Kord, respectivamente. O elenco ainda é composto por Susan Sarandon (Thelma & Louise) dando vida à Victoria Kord, George Lopez (Perdido pra Cachorro) vivendo Rudy Reyes, Adriana Barraza (Rambo: Até o Fim) como intérprete de Nana e Raoul Trujillo (Sicario: Terra de Ninguém) como Conrad Carapax. Além disso, a cantora Becky G (A.X.L.) se junta ao time como a narradora Khaji-Da.

A atriz brasileira Bruna Marquezine marca sua estreia no cinema internacional neste filme da DC — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Repercussão entre público e crítica

Popular entre os fãs brasileiros da DC, o filme Besouro Azul teve uma performance positiva entre o público e a crítica, apesar de sua bilheteria mundial não ter sido satisfatória. No agregador IMDb, o projeto da DC tem nota 6,2, tendo como base 48 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Angel Manuel Soto conquistou 79% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Em reviews internacionais, como a da Vanity Fair, o jornalista Richard Lawson elogia a produção cinematográfica pela sua fórmula narrativa inovadora, que "é uma raridade neste fim dos tempos de super-heróis, além de ser um prazer genuíno de assistir [...]." Já Dan Jolin, da Empire, também traz uma perspectiva positiva para o longa, que oferece uma "história de origem por completo".

Confira o trailer de Besouro Azul:

