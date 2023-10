Onde assistir a Boogeyman - Seu Medo é Real? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Boogeyman - Seu Medo é Real chegou ao catálogo do Star+ nesta quinta-feira (5) para colocar os assinantes do streaming no clima de Halloween. Lançado neste ano, o terror sobrenatural tem direção de Rob Savage e a trama segue duas irmãs que, ainda em luto pela morte precoce da mãe, veem sua casa ser invadida por uma entidade sobrenatural que se alimenta do sofrimento de suas vítimas. Protagonizam o longa Vivien Lyra Blair e Sophie Thatcher.

Com roteiro assinado por Scott Beck, Bryan Woods e Mark Heyman, o longa-metragem possui uma hora e meia de duração e é uma adaptação do conto homônimo de Stephen King, publicado em 1973. Se você gosta de filmes de terror com suspense e criaturas assustadoras, confira, a seguir, mais detalhes de Boogeyman - Seu Medo é Real.

Filme Boogeyman é uma adaptação do conto homônimo de Stephen King, de 1973 — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Enredo de Boogeyman - Seu Medo é Real

Após a morte repentina de sua mãe, as irmãs Sawyer (Vivien Lyra Blair) e Sadie Harper (Sophie Thatcher) tentam lutar contra o luto sem o apoio do pai, que se preocupa mais com o trabalho do que com a família. No entanto, quando em uma noite um paciente desesperado aparece inesperadamente na porta da família Harper, a casa é invadida por uma entidade aterrorizante que se alimenta do maior sofrimento das pessoas.

Elenco

Boogeyman é protagonizado por Vivien Lyra Blair (Bird Box) e Sophie Thatcher (Yellowjackets) nos papéis de Sawyer e Sadie Harper, respectivamente. O elenco ainda é formado por Chris Messina (Air - A História por Trás do Logo) vivendo o Dr. Will Harper, David Dastmalchian (O Estrangulador de Boston) dando vida a Lester Billings, Shauna Rappold (A Grande Aposta) como intérprete de Cara Harper e Madison Hu (Voyagers) como Bethany.

Terror sobrenatural tem direção assinada por Rob Savage — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Repercussão

Com desempenho mediano entre a imprensa especializada, o filme Boogeyman - Seu Medo é Real promete agradar aos fãs do terror. Com nota 5.9 no agregador IMDb, tendo como base 26 mil considerações, a produção americana chega ao Rotten Tomatoes com 60% de aprovação dos críticos.

Para John Serba, do Decider, o jornalista traz uma análise negativa sobre a obra cinematográfica, alegando que, apesar de "alguns momentos assustadores", o enredo é composto por "[...] dezenas de clichês irritantes e repetitivos". Por outro lado, Jeffrey M. Anderson, do Common Sense Media, elogia o filme, visto que "[...] sua atenção ao personagem e à emoção - e alguns bons sustos - fazem valer a pena assisti-lo".

Confira o trailer de Boogeyman - Seu Medo é Real:

