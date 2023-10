Onde assistir a Cidade Perdida? Veja sinopse e elenco do filme de ação

O filme Cidade Perdida , lançado em 2022, chegou ao catálogo da Netflix e lidera o Top 10 do streaming. Com Channing Tatum e Sandra Bullock no elenco, a comédia de ação tem direção de Adam e Aaron Nee e a trama segue uma romancista solitária que, durante a turnê de lançamento do seu livro, acaba sendo sequestrada e levada para um local isolado por um bilionário excêntrico.

Com quase duas horas de tela, o longa-metragem tem o roteiro co-escrito pelos diretores e Oren Uziel e Dana Fox, além de distribuição pela Paramount Pictures. Se você gosta de filme repletos de aventuras e muitas trapalhadas, confira, a seguir, mais informações sobre Cidade Perdida.

Longa é estrelado por Channing Tatum e Sandra Bullock, respectivamente — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Enredo de Cidade Perdida

A trama dessa comédia de ação gira em torno de Loretta Sage (Sandra Bullock), uma escritora reclusa e popular que ganha a vida lançando romances de aventura em lugares exóticos. No entanto, é durante a turnê de divulgação de seu novo livro, ao lado do modelo de capa Alan (Channing Tatum), que a autora acaba sendo sequestrada pelo bilionário excêntrico Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe), que a leva para uma cidade antiga e isolada com o intuito de encontrar um tesouro perdido.

Elenco

Além de Sandra Bullock (Um Sonho Possível) e Channing Tatum (Anjos da Lei) nos papéis dos protagonistas Loretta Sage e Alan Caprison, o elenco de Cidade Perdida ainda reúne grandes nomes do cinema, como Daniel Radcliffe (Um Cadáver Para Sobreviver) interpretando Abigail Fairfax, Brad Pitt (Era uma Vez em... Hollywood) vivendo Jack Trainer, Da'Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building) dando vida à Beth Hatten e Patti Harrison (Juntos mas Separados) como Allison.

Produção americana tem direção assinada pelos irmãos Adam e Aaron Nee — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Repercussão

Popular entre os assinantes da Netflix, o filme Cidade Perdida conquistou uma alta bilheteria, além de um desempenho positivo entre o público e a imprensa especializada. No agregador IMDb, a produção americana tem nota 6,1, tendo como base 142 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes o longa desponta com 79% de aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Sobre os reviews internacionais, como o da IGN, o jornalista Siddhant Adlakha elogia o longa, descrevendo-o como "uma comédia de ação decente que se baseia na presença de suas estrelas". Por outro lado, Peter Debruge, da Variety, traz uma análise mista sobre o projeto, afirmando que, apesar do "resultado parecer um pouco frágil em alguns momentos [...]", os irmãos Nee dividem os créditos do roteiro ao lado de Oren Uziel e Dana Fox, o que faz com que "[...] Cidade Perdida prove que eles realmente fazem como costumavam fazer".

