Onde assistir a Desejo Proibido? Veja sinopse e elenco do filme picante

O filme Desejo Proibido (Heaven in Hell) chegou recentemente ao catálogo da Netflix e já é um dos destaques da semana, liderando o Top 10 filmes do streaming. Lançado em abril deste ano nas telonas, a produção polonesa segue uma juíza experiente que acaba se envolvendo com um jovem envolvido em um de seus casos. Com direção de Tomasz Mandes, o projeto é estrelado por Simone Susinna e Magdalena Boczarska.

Com duas horas de duração, o longa-metragem tem roteiro co-escrito pelo diretor e Mojca Tirs, e a distribuição da obra cinematográfica no Brasil ficou por conta da Paris Filmes. Se você gosta de filmes picantes com direito a muito drama familiar e segredos, confira, a seguir, mais informações sobre Desejo Proibido.

Longa polonês é estrelado por Simone Susinna e Magdalena Boczarska — Foto: Divulgação/Paris Filmes

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Desejo Proibido

A trama desse thriller erótico segue Olga (Magdalena Boczarska), uma juíza que leva uma carreira de sucesso até conhecer Maks (Simone Susinna), um jovem de natureza hedonista que é testemunha em um caso no qual ela está avaliando. Mas é quando um romance proibido e ardente entre os dois passa a florescer que muitas coisas entram em jogo, inclusive, a própria filha de Olga, Maja (Katarzyna Sawczuk), que teve um relacionamento anterior com Maks.

Elenco de Desejo Proibido

Estrelado por Magdalena Boczarska (Confie em Mim) no papel da protagonista Olga e Simone Susinna (365 Dias) interpretando Maks, o elenco de Desejo Proibido ainda reúne nomes como Katarzyna Sawczuk (Plano de Aula) dando vida à Maja, Janusz Chabior (The Last Floor) vivendo Ivo, Sebastian Fabijanski (Mulheres da Máfia) como intérprete de Kamil e Elżbieta Jarosik (O Casamento) como Hanna.

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o filme Desejo Proibido não tem um desempenho positivo entre a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção polonesa tem nota 3,7, com base em 399 considerações. Até a publicação desta matéria, o longa não foi avaliado no Rotten Tomatoes.

Confira o trailer oficial de Desejo Proibido:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora