Onde assistir a Donnie Darko? Veja sinopse, elenco e explicação do filme

O filme Donnie Darko , lançado em 2001, está atualmente disponível no Amazon Prime Video , Claro TV+ e para aluguel no Google Play Filmes (R$ 19,90). Com roteiro e direção de Richard Kelly, a trama deste suspense de ficção científica, estrelada por Jake Gyllenhaal, acompanha um adolescente antissocial que é atormentado com visões de um coelho monstruoso que o encoraja a fazer brincadeiras humilhantes.

Com quase duas horas de tela, o longa-metragem teve distribuição pela Newmarket Films e ganhou, em 2009, uma sequência, intitulada S. Darko. Apesar de não estar disponível em nenhum streaming no Brasil, a sequência foca em Samantha (Daveigh Chase), a irmã mais nova do personagem-título. A seguir, confira mais detalhes de Donnie Darko, como sinopse, elenco, repercussão e final explicado.

Longa é estrelado pelo ator americano Jake Gyllenhaal — Foto: Divulgação/Newmarket Films

Enredo de Donnie Darko

Ambientada em 1988, a trama segue Donnie Darko (Jake Gyllenhaal), um adolescente excêntrico e antissocial que nutre um grande desprezo pela maioria de seus colegas de escola. Além disso, o jovem também tem constantes visões de um coelho gigante, chamado Frank, que o encoraja a fazer brincadeiras humilhantes com outras pessoas. Certo dia, a criatura alerta Donnie sobre uma contagem regressiva para o fim do mundo, que acabará em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos.

Elenco de Donnie Darko

Além do ator Jake Gyllenhaal (O Abutre) no papel do personagem-título e sua irmã, Maggie Gyllenhaal (A Filha Perdida), interpretando Rose, o elenco de Donnie Darko ainda reúne grandes nomes do cinema, com destaque para Drew Barrymore (Juntos e Misturados) dando vida à Karen Pomeroy, Seth Rogen (Super Mario Bros. O Filme) vivendo Ricky Danforth, Jena Malone (Orgulho e Preconceito) como intérprete de Gretchen Ross e Patrick Swayze (Dirty Dancing) como Jim Cuningham.

Dirigido pelo estreante Richard Kelly, o longa tornou-se um cult do cinema — Foto: Divulgação/Newmarket Films

Repercussão

Apesar do baixo orçamento e dos entraves para ser lançado, no decorrer das décadas o filme Donnie Darko conquistou uma legião de fãs e tornou-se um verdadeiro ícone cult do cinema. No agregador IMDb, a produção americana tem nota 8,0, com base em 833 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Richard Kelly conquistou 87% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Por outro lado, a sequência do longa, S. Darko, não teve o mesmo sucesso e possui um desempenho negativo entre o público e a imprensa especializada. No IMDb, o projeto teve nota 3,6, enquanto na plataforma Rotten Tomatoes teve apenas 13% de aprovação da crítica.

Final explicado de Donnie Darko ( alerta de spoilers! )

Com elementos que misturam fantasia com ficção científica e até mesmo surrealismo, o longa Donnie Darko é considerado, por muitos, como uma obra sombria e desconcertante repleta de duplos sentidos e passagens misteriosas.

Na trama, Donnie sofre constantemente de visões e alucinações com um coelho grande e monstruoso que lhe convence a cometer atos criminosos e brincadeiras humilhantes com os outros. Aqui, fica implícito que, mesmo sendo ficção, o protagonista sofre de esquizofrenia, uma doença mental crônica cujos episódios recorrentes de psicose afetam os pensamentos e comportamentos da pessoa e sua percepção da realidade.

O longa Donnie Darko tem várias possibilidades de interpretação — Foto: Divulgação/Newmarket Films

Por conta disso, muitos fãs acreditam que todas as situações absurdas narradas no filme, como a do avião que cai e atinge o quarto do adolescente, são, na verdade, frutos da imaginação de Donnie ou mesmo que todo o filme possa ser um sonho do jovem minutos antes de sua morte precoce.

Outro ponto importante para entender o final do longa inclui questões referentes ao multiverso e às viagens no tempo. Isso porque o desenrolar da história se dá em dois universos diferentes, sendo o primeiro onde ocorreu a queda do avião, mantando o protagonista, e no outro, onde ele sobrevive, sendo tangente à realidade inicial.

Mesmo com inúmeras possibilidades de desfecho, o diretor Richard Kelly, também responsável pelo roteiro, comentou em uma entrevista à NME, em 2016, sobre os acontecimentos envolvendo os dois universos e a realidade de Donnie e, para ele, “[...] o filme argumenta que a vida e a morte talvez possam coexistir, e que o tempo não é necessariamente uma coisa puramente linear".

Apesar do enorme sucesso de Donnie Darko e a aclamação do público por uma sequência que responda todas as dúvidas que ficaram após o final, Kelly nunca revelou, de fato, qual seria o verdadeiro desfecho e sentido do filme, fazendo com que ele permaneça até hoje como um quebra-cabeça singular capaz de formar diversas paisagens.

Confira o trailer oficial de Donnie Darko:

