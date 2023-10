Onde assistir a Estranha Forma de Vida? Conheça curta com Pedro Pascal

O curta-metragem Estranha Forma de Vida já está disponível para assistir no Mubi. A nova produção do diretor espanhol Pedro Almodóvar (Mães Paralelas) é estrelada pelos astros Pedro Pascal (The Last of Us) e Ethan Hawke (Telefone Preto). O faroeste mostra o reencontro de dois cowboys, que já foram amantes no passado, para resolver um problema de vida ou morte. Se você está curioso e quer conferir o título, veja a seguir mais informações sobre enredo, elenco e repercussão.