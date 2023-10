Onde assistir a Fale Comigo? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

Fale Comigo , um dos lançamentos de terror mais comentados do ano, está disponível para aluguel no Amazon Prime Video a partir desta quinta-feira (5). No enredo, um grupo de adolescentes decide brincar com uma mão embalsamada, que cria um canal de comunicação com espíritos. O filme é estrelado pela atriz Sophie Wilde (Vocês Não Me Conhecem), que faz sua estreia no cinema como a protagonista Mia, uma das meninas que mais se empolga com a brincadeira macabra.

Além de Wilde, o longa australiano também marca a estreia na direção dos irmãos gêmeos Danny e Michael Philippou, conhecidos pelo canal RackaRacka, no YouTube. Com lançamento oficial no Festival Adelaide, ainda em outubro de 2022, Fale Comigo chegou aos cinemas brasileiros em 17 de agosto. Relembre sinopse, elenco e veja repercussão do filme de terror, que conquistou a crítica.

Sophie Wilde estrela Fale Comigo como a personagem Mia — Foto: Reprodução/Umbrella Entertainment

Sinopse de Fale Comigo

Mia é uma jovem de 17 anos, que ainda tenta superar o luto pela sua mãe, vítima de uma overdose há quase dois anos. No aniversário de morte da genitora, a jovem decide se reunir com os amigos, que prometem uma noite diferente. Em festa organizada por Hayley (Zoe Terakes) e Joss (Chris Alosio), Mia, sua melhor amiga Jade (Alexandra Jensen) e o irmão mais novo da jovem, Riley (Joe Bird), são desafiados a brincar com uma mão embalsamada misteriosa, que permite com que um espírito assuma o corpo de alguém que está vivo.

Para isso, é preciso segurar na mão e dizer: “Fale comigo”. A regra, entretanto, é nunca deixar a possessão passar de 90 segundos, já que há o risco do espírito se recusar a sair daquele corpo. Viciada na adrenalina, e com uma esperança de se comunicar com a falecida mãe, Mia testa os limites da brincadeira. Porém, não demora muito para que a dinâmica comece a ter sérias consequências para o grupo de amigos.

Em Fale Comigo, uma mão misteriosa une o mundo dos vivos ao dos espíritos — Foto: Reprodução/Umbrella Entertainment

Elenco e equipe técnica

Fale Comigo tem como personagens principais Mia, de Sophie Wilde, e a melhor amiga da protagonista, Jade, da atriz Alexandra Jensen (The Messenger). Além disso, Joe Bird (Rabbit), Otis Dhanji (Não Me Diga Adeus) e Miranda Otto (O Mundo Sombrio de Sabrina) completam o elenco como a família de Jade, dando vida ao irmão Riley, ao namorado Daniel e à mãe Sue.

Zoe Terakes (Ellie & Abbie) e Chris Alosio (Turbulências de Verão) fazem os papéis de Hayley e Joss, amigos de Mia, responsáveis por trazer a brincadeira sinistra à tona. Além eles, Marcus Johnson é Max, enquanto Alexandria Steffensen (Éden) interpreta Rhea, pais da protagonista.

Como dito, Fale Comigo é o primeiro filme dirigido pelos gêmeos Danny e Michael Philippou. O primeiro irmão também assina roteiro, ao lado de Bill Hinzman (Retratos da Morte) e Daley Pearson (Thor: Amor e Trovão). Por fim, a dupla Samantha Jennings e Kristina Ceyton assume a produção do longa de terror.

Fale Comigo é estreia dos diretores Danny e Michael Philippou — Foto: Reprodução/Umbrella Entertainment

Repercussão

Fale Comigo arrecadou pouco mais de US$ 70 milhões em bilheteria por todo o mundo, cerca de R$ 361 milhões, frente aos seus US$ 4,5 milhões de orçamento estimados (R$ 23,2 mi). O filme também agradou o público e a crítica. Atualmente, o longa está com 7,2 pontos no IMDb, após mais de 60 mil reviews. No Rotten Tomatoes também está acima da média: 95% da crítica aprovou o trabalho, enquanto 82% do público avaliou o título positivamente.

O jornalista Chase Hutchinson, do Collider, não poupou elogios à obra com Sophie Wilde, chamando o filme de “espetáculo dos espíritos”. Além disso, o profissional destaca as cenas de possessões, “que são o coração do filme e têm algumas das sequências de maior engajamento do público”.

Fale Comigo foi elogiado pela crítica e tem aprovação do público online — Foto: Reprodução/Umbrella Entertainment

Mark Kermode, crítico do The Guardian, faz coro aos elogios, afirmando que Fale Comigo consegue trazer “trama inteligente, com terror que entretém, sem apelar para as cenas com sustos clichês”. Kermode também afirma que não é surpresa o público ter gostado do resultado, já que a produção “não tem medo de falar diretamente com a própria audiência”.

Assista ao trailer de Fale Comigo

