Onde assistir à Garota Infernal? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Garota Infernal (Jennifer's Body), lançado em 2009, está atualmente disponível no catálogo do Star+ . Estrelado por Megan Fox e Amanda Seyfried, a trama dessa comédia de terror segue uma líder de torcida popular que é possuída por um demônio e passa, então, a atrair os rapazes que nunca a deram uma chance, satisfazendo seu apetite com carne humana em uma verdadeira carnificina.

Com direção de Karyn Kusama e roteiro assinado por Diablo Cody, o longa-metragem americano estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Vale lembrar que o título original do filme é o mesmo da música presente no álbum Live Through This, de 1994, da banda de rock alternativo Hole. A seguir, confira mais detalhes de Garota Infernal.

Longa de comédia e terror é estrelado por Megan Fox e Amanda Seyfried — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Enredo de Garota Infernal

Ambientada na cidadezinha de Devil's Kettle, nos Estados Unidos, a trama gira em torno das amigas Jennifer (Megan Fox) e Needy (Amanda Seyfried) que, após escaparem de um grande incêndio em um bar local, retornam ao colégio em choque e um tanto diferentes. Jennifer, que antes era sempre rejeitada pelos garotos, acaba sendo possuída por um demônio, que a transforma completamente, deixando-a mais bonita.

Agora popular e líder de torcida, a jovem passa a atrair os garotos que antes a rejeitaram e começa a satisfazer seu apetite por carne humana com a população masculina da escola. Contudo, quando Needy descobre o que está acontecendo, ela poderá ser a única pessoa capaz de impedir uma carnificina ainda maior.

Elenco

Estrelado por Megan Fox (franquia Transformers) no papel da protagonista Jennifer Check e Amanda Seyfried (Meninas Malvadas) interpretando Needy Lesnicki, o elenco de Garota Infernal ainda reúne grandes nomes do cinema, como Adam Brody (The O.C.) vivendo Nikolai Wolf, J. K. Simmons (Invencível) dando vida ao Sr. Wroblewski, Kyle Gallner (Sorria) como intérprete de Colin Gray e Amy Sedaris (The Mandalorian) como Toni Lesnicki.

Filme americano tem direção assinada por Karyn Kusama — Foto: Divulgação/20th Century Fox

Repercussão

Para os fãs de filmes de terror mais cômicos, o filme Garota Infernal pode ser uma boa pedida. No agregador IMDb, o longa tem nota 5,5, com base em 145 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Karyn Kusama obteve apenas 46% de aprovação (selo "Podre") dos críticos.

Em reviews internacionais, como a do Collider, o jornalista Matt Goldberg não poupa comentários negativos a respeito do filme, alegando que "o fracasso de Garota Infernal está na parceria entre Kusama e Cody". Em contrapartida, Eliza C. Thompson, da Cosmopolitan, elogia o projeto, que "é perfeito, hilário, genial, impecável e quase todos os outros adjetivos positivos que você puder listar".

Confira o trailer oficial de Garota Infernal:

