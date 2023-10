Onde assistir A Good Day to be a Dog? Veja sinopse e elenco do K-drama

A série A Good Day to be a Dog estreou no catálogo do Rakuten Viki na última quarta-feira (11) e já é uma das maiores estreias do ano no streaming de produções asiáticas. Baseado no webtoon homônimo de Lee Hey, o K-drama segue uma professora de literatura coreana do ensino médio que sofre de uma maldição peculiar: se beijar um homem, ela se transformará em um cachorro todas as noites durante 100 dias. Com direção de Kim Dae Woong, o dorama é estrelado por Park Gyu Young e Cha Eun Woo.

Com um total de 14 episódios, a produção sul-coreana terá novos capítulos disponibilizados toda quarta-feira, simultaneamente com a transmissão ao vivo na MBC TV. Vale lembrar ainda que o roteiro do projeto é assinado por Baek In-ah. A seguir, confira todos os detalhes de A Good Day to be a Dog.

Dorama sul-coreano do Rakuten Viki é estrelado por Park Gyu Young e Cha Eun Woo — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Enredo de A Good Day to be a Dog

A história desse dorama acompanha Han Hae-na (Park Gyu Young), uma jovem professora de literatura coreana do ensino médio que sofre de uma terrível maldição: ao beijar um homem, ela se transforma em um cachorro durante 100 dias, sempre à noite. Após esse prazo, ela se transforma definitivamente no bichinho peludo.

Certa noite, após beber muito com os colegas de trabalho, Hae-na acaba beijando sem querer o professor de matemática Jin Seo-won (Cha Eun Woo), um rapaz recluso e misterioso que esconde um grande segredo, ele tem pavor de cachorros. Contudo, só há um modo de quebrar a maldição da jovem professora: a protagonista terá que ser beijada por Seo-won, só que em sua forma canina.

Elenco de A Good Day to be a Dog

Estrelado por Park Gyu Young (Wretches) no papel da protagonista Han Hae-na e o idol Cha Eun Woo (Beleza Verdadeira) interpretando o professor de matemática Jin Seo-won, o elenco de A Good Day to be a Dog ainda reúne outros nomes do universo dos K-dramas, como Lee Hyun Woo (Campeonato dos Sonhos) vivendo Lee Bo-gyeom, Yoon Hyun-soo (Em Busca do Smash Perfeito) dando vida a Choi Yul, Ryu Abel (Na Direção do Amor) como intérprete de Han Yu-na e Kim Yi-kyung (Caçadores de Demônios) como Min Ji-ah.

O idol Cha Eun Woo é atualmente um dos atores mais populares da Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Críticas de A Good Day to be a Dog

Em alta no streaming, A Good Day to be a Dog já era muito aguardado pelos fãs de K-dramas por conta de seu elenco conhecido entre os dorameiros. Logo após a sua estreia no Rakuten Viki, a produção atingiu uma das maiores pontuações do streaming, com nota 9.8.

E o desempenho positivo do dorama não para por aí, já que nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, o cenário não é diferente. Lá, a adaptação conquistou nota 9,2, com base em 179 considerações, enquanto na plataforma My Drama List foi de 8.5.

Cronograma de episódios de A Good Day to be a Dog

Disponível : Episódio 1

: Episódio 1 Disponível : Episódio 2

: Episódio 2 Disponível : Episódio 3

: Episódio 3 01/11/2023: Episódio 4

15/11/2023: Episódio 5

22/11/2023: Episódio 6

29/11/2023: Episódio 7

06/12/2023: Episódio 8

13/12/2023: Episódio 9

20/12/2023: Episódio 10

27/12/2023: Episódio 11

03/01/2024: Episódio 12

10/01/2024: Episódio 13

17/01/2024: Episódio 14

Confira o trailer oficial de A Good Day to be a Dog:

