Onde assistir a Histórias Cruzadas? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

Histórias Cruzadas é um longa-metragem de 2011, atualmente disponível no catálogo do Star+ . Baseado no livro homônimo de Kathryn Stockett, o filme se passa nos anos 60, durante o Movimento dos Direitos Civis, e conta a história de uma jornalista que busca expor o racismo da época, entrevistando empregadas domésticas negras que trabalham em casas de famílias brancas.

Escrito e dirigido por Tate Taylor (Ava), o filme conta com um time de estrelas em seu elenco, a começar pelas atrizes Emma Stone (Cruella) e Viola Davis (A Mulher Rei), que dão vida às protagonistas da trama. Para conhecer mais detalhes de Histórias Cruzadas, que foi destaque no Oscar de 2012, confira a seguir mais informações sobre seu enredo, elenco e repercussão.

Histórias Cruzadas (Star+) traz holofote para o preconceito e humilhações sofridos pelas empregadas domésticas negras nos EUA dos anos 60 — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Enredo de Histórias Cruzadas

Ambientado em Jackson, Mississippi -- historicamente uma das cidades mais influentes no combate à segregação racial --, o filme segue os passos de Skeeter (Emma Stone), uma jornalista recém-formada e aspirante a escritora. Incomodada com o racismo que presencia na casa de algumas socialites, a jovem decide escrever um livro sobre as empregadas domésticas de sua comunidade, contando anonimamente suas histórias e humilhações enfrentadas.

Para isso, ela conta com o depoimento de Aibileen Clark (Viola Davis), doméstica que trabalha na casa de uma de suas amigas e é responsável por criar sua filha pequena, enquanto tenta convencer outras trabalhadoras a contarem suas experiências. Uma aproximação que passa a incomodar personagens como Hilly (Bryce Dallas Howard), uma influente dona de casa que criou um projeto para que todo lar branco tenha um banheiro separado para pessoas negras.

Com um elenco feminino aclamado, Histórias Cruzadas (Star+) começou a rodar suas filmagens em julho de 2010 — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Elenco de Histórias Cruzadas

Estrelado por Emma Stone e Viola Davis nos papéis de Skeeter e Aibileen Clark, Histórias Cruzadas ainda conta com Octavia Spencer (Ma) como Minny Jackson, Jessica Chastain (Interestelar) interpretando Celia Foote, Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Dominion) dando vida à Hilly e Allison Janney (Eu, Tonya) que faz a mãe da protagonista. Produzido por Chris Colombo, Michael Barnathan e Brunson Verde, o filme teve seus direitos cinematográficos adquiridos pela DreamWorks Pictures e foi distribuído pela Walt Disney Studios.

Além do SAG e do Oscar, Histórias Cruzadas (Star+) também recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro, com Octavia Spencer vencendo o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Repercussão

Embora tenha sido alvo de polêmicas por reforçar o estereótipo do “branco salvador”, o filme foi bem recebido pelo público e a crítica. Responsável por um faturamento de US$ 216,6 milhões, o longa recebeu nota 8,1 no IMDb e alcançou 76% (selo “fresco”) de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes.

Entre as críticas, a jornalista Ana Smith, do Metro, aponta o filme como uma “história simplificada, mas bem intencionada”. Já Joe Morgenstern, do The Wall Street Journal, chama atenção para alguns clichês retratados na história, dizendo que o título "fortalece os estereótipos que pretende destruir".

Além de ter conquistado o SAG de Melhor Performance de Elenco, Histórias Cruzadas foi um dos grandes destaques do Oscar em 2012. Na premiação, o título foi indicado a Melhor Filme, Melhor Atriz (Viola Davis) e Melhor Atriz Coadjuvante (Jessica Chastain e Octavia Spencer), categoria em que Spencer faturou a estatueta.

