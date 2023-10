Onde assistir a Homem-Aranha: Longe de Casa? Veja sinopse, elenco e trailer

O filme Homem-Aranha: Longe de Casa , lançado em 2019, está atualmente disponível nos catálogos do Disney+ , Lionsgate + e para aluguel no Apple TV+ (R$ 11,90), Google Play Filmes (R$ 5,90) e YouTube (R$ 5,90). Com Tom Holland e Zendaya no elenco principal, a produção americana é uma sequência do longa Homem-Aranha: De Volta ao Lar, de 2017, e a trama segue o super-herói teioso se preparando para enfrentar novas ameaças em um mundo totalmente diferente do que ele conhecia.

Com pouco mais de duas horas de duração, o longa-metragem tem direção de Jon Watts e roteiro assinado por Chris McKenna e Erik Sommers, além de distribuição pela Sony Pictures. Se você é fã de filmes de super-heróis e do Universo Cinematográfico Marvel, confira, a seguir, todas as informações sobre Homem-Aranha: Longe de Casa.

Longa de ação é estrelado pelo ator inglês Tom Holland no papel do super-herói — Foto: Divulgação/Marvel Studios

Enredo de Homem-Aranha - Longe de Casa

Ambientada incialmente em Londres, a trama segue Peter Parker (Tom Holland) em suas férias pela Europa. Ou, pelo menos, era o que ele gostaria de ter, até que Nick Fury (Samuel L. Jackson) surge para recrutá-lo para uma missão heróica. Com quatro novos vilões ameaçando destruir o Velho Continente, Peter precisará enfrentar aventuras mais perigosas se quiser salvar o mundo mais uma vez.

Elenco

Estrelado por Tom Holland (Entre Estranhos) no papel do personagem-título e Zendaya (Euphoria) interpretando MJ, o elenco de Homem-Aranha: Longe de Casa ainda reúne grandes nomes do cinema, como Jake Gyllenhaal (Donnie Darko) vivendo Quentin Beck, Samuel L. Jackson (Invasão Secreta) dando vida a Nick Fury, Cobie Smulders (How I Met Your Mother) como intérprete de Maria Hill e Jon Favreau (The Mandalorian) como Happy Hogan.

A atriz americana Zendaya, conhecida pela série Euphoria, também estrela o filme — Foto: Divulgação/Marvel Studios

Repercussão

Considerado um enorme sucesso de bilheteria, o filme Homem-Aranha: Longe de Casa arrecadou mais de US$ 1 bilhão e agradou não somente os fãs das produções da Marvel Studios, como também a imprensa especializada.

No agregador IMDb, o filme leva nota 7,4, com base em 533 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Jon Watts conquistou 90% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site, "uma mistura alegre e imprevisível de romance adolescente e ação de super-heróis, Homem-Aranha: Longe de Casa prepara o cenário para a próxima era do MCU".

Confira o trailer oficial de Homem-Aranha - Longe de Casa:

