Onde assistir a Meninas Malvadas? Veja sinopse e elenco do filme clássico

O filme Meninas Malvadas (Mean Girls), lançado em 2004, está atualmente disponível nos catálogos da Netflix , Paramount+ e Amazon Prime Video . O longa também será transmitido na Sessão da Tarde da TV Globo nesta terça-feira (3). Com direção de Mark Waters e estrelado por Lindsay Lohan e Rachel McAdams, a trama desta comédia adolescente segue a jovem Cady que, após mudar de colégio, se torna a "melhor amiga" da garota mais popular do lugar. No entanto, as coisas começam a sair de controle quando ela se apaixona pelo ex-namorado de Regina George.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem é inspirado no livro Queen Bees & Wannabes, de Rosalind Wiseman, e tem roteiro assinado por Tina Fey. Vale lembrar que no dia 3 de outubro, conhecido como "Mean Girls' Day", os fãs do longa comemoram a produção americana por conta de uma cena icônica envolvendo a protagonista, que tem sua primeira conversa com o crush do colégio, Aaron Samuels.

No dia conhecido mundialmente como o "Mean Girls Day", Meninas Malvadas será exibido na Sessão da Tarde da TV Globo — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Enredo de Meninas Malvadas

A trama desta comédia teen gira em torno da adolescente Cady Heron (Lindsay Lohan) que, após se mudar da África para os subúrbios de Illinois, nos Estados Unidos, começa a estudar no Colégio North Shore. Lá, ela conhece Janis Ian (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese), conhecidos como os esquisitões do lugar, com quem logo tem amizade.

No novo colégio, Cady descobre que a instituição é dominada por leis cruéis e tácitas de popularidade que dividem os estudantes em grupos. O mais famoso deles é o d'As Poderosas, liderado pela bela e cruel Regina George (Rachel McAdams). No entanto, após fingir ser amiga das garotas desse grupo, Cady comete o erro de se apaixonar pelo ex-namorado de Regina, Aaron (Jonathan Bennett).

Elenco

Meninas Malvadas é estrelado por Lindsay Lohan (Sexta-Feira Muito Louca) no papel da protagonista Cady Heron e Rachel McAdams (Questão de Tempo)como a vilã e Queen Bee Regina George. O elenco também contou com um time de atores que, hoje em dia, são grandes nomes do cinema, como Tina Fey (Only Murders in the Building) dando vida à Srt.ª Sharon Norbury, Amanda Seyfried (Mamma Mia!) vivendo Karen Smith, Lacey Chabert (O Quinteto) com intérprete de Gretchen Wieners e Jonathan Bennett (O Natal dos Mitchell) como Aaron Samuels.

Outra cena icônica e famosa do longa é a apresentação de Natal do grupo de amigas de Regina George — Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Repercussão entre a crítica e o público

Considerado um clássico dentro do gênero de comédias adolescentes dos anos 2000, a produção americana tem uma legião de fãs e é até hoje lembrado pelo público, seja por conta de cenas icônicas ou por meio de memes que tomam conta das redes sociais no dia 3 de outubro. Outro ponto que destaca o sucesso da produção são as frases memoráveis de alguns personagens, como "Às quartas usamos rosa" e "Isso é tão barro!".

O desempenho positivo do filme também se estende aos agregadores de reviews. No IMDb, por exemplo, o trabalho de Mark Waters tem nota 7.1, com base em 409 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes a obra conquistou 84% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro. Segundo o consenso do site em questão, "elevada por um roteiro brilhante e um elenco excepcional, Meninas Malvadas encontra um humor novo e feminino na experiência do ensino médio."

