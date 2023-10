Onde assistir a O Lugar da Esperança? Veja sinopse e elenco do filme

O drama O Lugar da Esperança é um dos destaques do Top 10 Filmes da Netflix . A produção irlandesa de 2020, dirigida por Phyllida Lloyd (Mamma Mia! O Filme), mostra a determinação de uma mãe recém-divorciada que resolve erguer uma casa para morar com as filhas. O filme é estrelado por Clare Dunne (Kin), que além de protagonista é co-roteirista do filme junto com Malcolm Campbell ( Shameless ).

Antes de chegar no streaming, O Lugar da Esperança foi exibido no Festival de Sundance em janeiro de 2020. Em seguida, entrou no catálogo estadunidense do Amazon Prime Video como produção original. A seguir, você confere informações sobre elenco, enredo e repercussão do drama irlandês.

Além de ser protagonista, a atriz Clara Dunne é também co-roteirista de O Lugar da Esperança — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de O Lugar da Esperança

Sandra (Dunne) é uma dona de casa que, após se divorciar de seu marido abusivo, vai morar em abrigo financiado pelo estado junto com suas duas filhas, Molly (Molly McCann) e Emma (Ruby Rose O'Hara). Sem ter moradia fixa e com o ex-companheiro lutando pela guarda das crianças, Sandra decide construir uma casa própria em um terreno abandonado. Com ajuda de amigos e desconhecidos, o plano de Sandra ganha um propósito maior quando ela avalia a própria vida.

Elenco de O Lugar da Esperança

São protagonistas do filme Ian Lloyd Anderson (Game of Thrones) no papel de Gary, Harriet Walter (Silo) interpretando Peggy, Cathy Belton (Hidden Assets) como Jo, Ericka Roe (Sunlights) sendo Amy, Lorcan Cranitch (Roma) dando vida à Michael, Conleth Hill (o Lorde Varys de Game of Thrones) interpretando Aido, além das atrizes mirins Molly McCann (The Holiday) e Ruby Rose O'Hara (The Secret Market).

Sandra decide construir uma casa para morar com as duas filhas; ela obtém ajuda de amigos e desconhecidos — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

O filme possui nota 7,0 no IMDb, enquanto as pontuações da crítica marcam 70 no Metacritic e aprovação de 94% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco). De acordo com o consenso desse último portal, o longa é "sensivelmente dirigido por Phyllida Lloyd e trazido à vida pela co-roteirista e atriz Clare Dunne". O portal também define o drama como "uma jornada feminina com empatia e graça".

Clarisse Loughrey, do jornal Independent, elogiou o trabalho do filme, afirmando que a produção "é inteligente na maneira em que balanceia a importância da caridade individual e a necessidade por uma transformação ampla". Em contrapartida, Josh Kupecki, do periódico Austin Chronicle, lamentou que a obra "preencha todos os requisitos para restaurar a fé na humanidade, mas ainda é um ponto alto temporário e pouco memorável".

Confira o trailer oficial de O Lugar da Esperança:

