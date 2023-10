Onde assistir à Psicose? Relembre sinopse e elenco do clássico de terror

O filme Psicose , lançado em 1960, está atualmente disponível nos catálogos do Telecine (via Globoplay ) e Oldflix. Com produção e direção do aclamado cineasta Alfred Hitchcock, o terror psicológico é uma adaptação do romance homônimo de Robert Bloch, lançado em 1959, e é estrelado por Anthony Perkins e Janet Leigh. A trama segue uma jovem secretária que, após roubar dinheiro de seu chefe, acaba parando em um motel remoto, onde o dono do lugar é um homem estranho e cheio de peculiaridades suspeitas.

Com quase duas horas de duração, o longa-metragem tem roteiro assinado por Joseph Stefano. Vale lembrar ainda que o filme ganhou um remake em 1998, que não foi bem sucedido, tendo conquistado apenas 41% da crítica, segundo o Rotten Tomatoes. Se você já quer entrar no clima do Halloween, confira, a seguir, todas as informações sobre Psicose (1960).

A sequência do chuveiro no filme, interpretada por Janet Leigh, é uma das mais famosas da história do cinema — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Psicose

Ambientada em Phoenix, Arizona, a trama desse terror psicológico acompanha Marion Crane (Janet Leigh), uma jovem secretária que, após roubar US$ 40 mil de seu empregador, foge com o namorado, Sam Loomis (John Gavin), e acaba passando a noite em um motel de beira de estrada. Mas é nesse local que ela acaba conhecendo o excêntrico e tenso Norman Bates (Anthony Perkins), o dono do estabelecimento.

No decorrer da estadia, Marion acaba percebendo que o lugar emana uma energia estranha, já que Norman é interessado em taxidermia e nutre um relacionamento difícil com sua mãe. Com direito a muito suspense, coisas importantes passam a estar em jogo nessa noite, inclusive, a própria vida da jovem.

Elenco de Psicose

Estrelado por Anthony Perkins (O Processo) no papel do vilão assassino Norman Bates e Janet Leigh (A Bruma Assassina) interpretando Marion Crane, o elenco de Psicose ainda é composto por grandes nomes do cinema da década de 1960, como Vera Miles (O Homem Errado) dando vida à Lila Crane, John Gavin (Esquina do Pecado) vivendo Sam Loomis, Martin Balsam (12 Homens e uma Sentença) como intérprete do detetive Arbogast e a própria filha do diretor, Pat Hitchcock (Pacto Sinistro), como uma colega de trabalho de Marion.

O longa é uma adaptação do romance homônimo de Robert Bloch, lançado em 1959 — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Críticas de Psicose

Considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, segundo a lista da revista norte-americana Variety, o filme Psicose foi indicado a várias premiações renomadas do cinema, com destaque ao Oscar de 1961, no qual teve quatro indicações, incluindo na de Melhor Direção, e ao 18º Globo de Ouro, no qual venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante para Janet Leigh.

Sobre o desempenho da obra, ela foi aclamada pela crítica logo após o seu lançamento. No agregador IMDb, por exemplo, o trabalho de Hitchcock tem nota 8,5, com base em 702 mil considerações, enquanto no Rotten Tomatoes, o projeto conquistou 97% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Segundo o consenso do site em questão, o filme é "infame por sua cena no chuveiro, mas imortal por sua contribuição ao gênero de terror. Psicose foi filmado com tato, graça e arte, e Hitchcock não apenas criou o terror moderno, como também o validou".

Confira o trailer oficial de Psicose:

