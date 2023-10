Onde assistir a Revenge? Relembre a história, elenco e trailer da série

A série Revenge (2011) está atualmente disponível no catálogo do Star+. Criado por Mike Kelley, para o canal ABC, o drama ficou no ar até 2015. Com Emily VanCamp e Madeleine Stowe no elenco principal, a trama segue uma jovem que elabora um plano de vingança contra todos que enganaram e causaram a morte de seu pai. Com quatro temporadas, o título teve exibição no Brasil pelos canais Sony e Rede Globo. Se você gosta de séries com muito suspense e drama, confira mais detalhes de Revenge, como sinopse, elenco e repercussão.