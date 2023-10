Onde assistir a Rick and Morty? Saiba tudo sobre a animação Adult Swim

A série Rick and Morty , lançada oficialmente em 2013, está atualmente disponível no catálogo do HBO Max . Exibida no Cartoon Network dos EUA, a produção norte-americana é uma paródia do clássico filme De Volta Para o Futuro , e foi criada por Justin Roiland e Dan Harmon para a programação do Adult Swim. Diferente das seis temporadas, a sétima season tem Ian Cardoni e Harry Belden dublando os personagens-título. A mudança aconteceu devido ao co-criador da série, Roiland, ser acusado de cometer violência doméstica.

Com a chegada da sétima temporada, a produção já tem o roteiro pronto para a sua oitava sequência e uma nona já foi confirmada. Se você gosta de animações com muito humor satírico e ficção científica, confira, a seguir, mais detalhes de Rick and Morty, como sinopse, dublagem e quando chegam os episódios da nova season.

Animação adul swim é uma paródia animada do famoso filme De Volta Para o Futuro — Foto: Divulgação/Warner Bros. Television

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Rick and Morty

A história dessa animação segue Rick Sanchez, um cientista completamente irresponsável que, depois de ter desaparecido por quase 20 anos, retorna para a casa de sua filha, Beth, para morar com ela e sua família. E é em seu novo lar que o personagem passa a usar a garagem como seu laboratório pessoal, inventando vários aparelhos de ficção científica, sendo alguns deles muito perigosos. Ao lado de Morty, seu neto não muito brilhante, os dois embarcam em aventuras pelo universo com direito a muitos perigos inimagináveis e criatura jamais vistas antes.

Dublagem brasileira de Rick and Morty

O elenco da dublagem nacional de Rick and Morty tem Caio César Oliveira (Bleach) e Ênio Vivona (La Casa de Papel) no papel do personagem Rick Sanchez, Renan Alonso (A Maravilhosa Sra. Maisel) interpretando Morty Smith, Mariana Pozatto (A Barraca do Beijo) dando vida à Summer Smith, Raquel Elaine (The Bold Type) vivendo Beth Sanchez Smith e André Gaiani (Castlevania) emprestando a voz para Jerry Smith.

Calendário de episódios da 7ª temporada de Rick and Morty

Episódios da 7ª temporada de Rick and Morty 15 de outubro How Poopy Got His Poop Back 22 de outubro The Jerrick Trap 29 de outubro Air Force Wrong 5 de novembro That's Amorte 12 de novembro Unmotricken 19 de novembro Rickfending Your Mort 26 de novembro Wet Kuat Amortican Summer 3 de dezembro Rise of the Numbericons: The Movie 10 de dezembro Mort: Ragnarick 17 de dezembro Fear No Mort

Repercussão

Com uma animação colorida e atrativa, Rick e Morty conquistou não somente uma enorme legião de fãs, como também tornou-se uma das séries animadas mais aclamadas da atualidade. No site agregador IMDb, por exemplo, o desenho tem nota 9,1, com base em 571 mil considerações.

No Rotten Tomatoes, as seis temporadas debutaram com 92% de aprovação, mas diferente do histórico positivo, a sétima season chegou com taxa de 50% da crítica e 40% da audiência. Para Alison Foreman, uma das especialistas do site, "a 7ª temporada se move na direção oposta - centralizando Rick e Morty como protagonistas sem evoluí-los seriamente, e mais uma vez deixando de lado Summer e os Beths para dar a Jerry mais tempo na tela".

Confira o trailer oficial de Rick and Morty:

Assista: saiba tudo sobre o HBO Max