Onde assistir à trilogia Maze Runner? Relembre história, elenco e críticas

O primeiro filme da franquia Maze Runner era lançado no cinema há nove anos, em 2014. Disponível no catálogo do Star+ , a trilogia é baseada na saga literária homônima de James Dashner. A trama se passa em um futuro apocalíptico, onde um jovem acorda misteriosamente em uma comunidade isolada que fica dentro de um labirinto repleto de perigos. Dirigido por Wes Ball, o projeto cinematográfico foi estrelado por Dylan O'Brien, Kaya Scodelario e Thomas Brodie-Sangster.

Com uma bilheteria mundial de US$ 348,3 milhões em 2014, aproximadamente R$ 1,75 bilhões, a história teve mais duas consequências. Produzida pela Temple Hill Entertainment e distribuição pela 20th Century Studios, a ficção marcou uma geração de jovens. A seguir, veja mais informações sobre a saga Maze Runner, como sinopse, elenco principal e notas da crítica.

Trilogia de filmes distópicos é estrelada por Thomas Brodie-Sangster, Dylan O'Brien e Kaya Scodelario, respectivamente — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Maze Runner: Correr ou Morrer (2014)

Estreando a franquia, Maze Runner: Correr ou Morrer gira em torno de Thomas (Dylan O'Brien), um adolescente que acorda misteriosamente dentro de um elevador escuro sem nem conseguir lembrar do próprio nome. Ao chegar em uma clareira, ele se depara com um grupo de jovens vivendo em uma comunidade isolada dentro de uma labirinto murado. No entanto, muitos perigos mortais rondam o grupo por trás desses muros, que precisará unir forças se quiser sobreviver.

Considerado um sucesso de bilheteria mundial, Maze Runner: Correr ou Morrer tem nota 6,8 no agregador IMDb, com base em 494 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Wes Ball tem um índice de aprovação de 65% dos críticos. Segundo o consenso do site, "com uma atuação forte, uma premissa sólida e uma abordagem 'refrescantemente' sombria para seu cenário distópico, o filme se destaca no campo lotado de aventuras e de ficção científica para jovens".

Dylan O'Brien como o protagonista Thomas, no primeiro filme da franquia Maze Runner, em 2014. — Foto: Reprodução/IMDb

Maze Runner: Prova de Fogo (2015)

Depois de conseguirem sair do labirinto, Thomas e seus amigos ainda continuam em fuga para escapar da instalação da poderosa organização C.R.U.E.L (Catástrofe e Ruína Universal: Experimento Letal). Ao conseguirem, o grupo encontra uma realidade bem diferente do que imaginava, já que a superfície da Terra foi queimada pelo Sol e tudo virou um grande deserto repleto de obstáculos e criaturas mortais chamadas Cranks.

Apesar de ainda popular entre o público, a performance de Maze Runner: Prova de Fogo entre a crítica especializada foi mediana. No IMDb, o filme tem nota 6,3, levando em conta 267 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem uma taxa de aprovação de apenas 48% dos especialitas. De acordo com o consenso do site, esta "é uma sequência cheia de ação com o custo da história, urgência e mistério que o original oferece".

O segundo longa de Maze Runner mostra Thomas e seus amigos enfrentando obstáculos inimagináveis — Foto: Divulgação/20th Century Studios

Maze Runner: A Cura Mortal (2018)

O terceiro e último capítulo da saga Maze Runner acompanha Thomas tentando salvar seus amigos e embarcando em uma outra missão ainda mais perigosa: a busca pela cura de uma doença mortal chamada Fulgor. Mas no meio dessa jornada, o protagonista descobre que os planos da C.R.U.E.L podem comprometer o futuro da humanidade por meio de consequências catastróficas.

Com duas horas e meia de duração e críticas mistas por parte da imprensa especializada, além de um melhor desempenho entre o público, Maze Runner: A Cura Mortal tem nota 6,2 no IMDb, com base em 155 mil considerações. No agregador Rotten Tomatoes, o trabalho de Wes Ball tem um índice de aprovação de 43% dos críticos e uma taxa de 58% em relação à audiência.

Maze Runner: A Cura Mortal é o terceiro e último longa da franquia distópica — Foto: Divulgação/20th Century Studios

