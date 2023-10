Onde assistir a Twisted Metal? Conheça sinopse e elenco da série

A série Twisted Metal finalmente chegou ao streaming brasileiro e teve seu primeiro episódio lançado no domingo (1º). Após seu lançamento nos Estados Unidos pela plataforma Peacock em julho desse ano, adaptação do game exclusivo do Playstation pode ser vista no HBO Max . Na trama, um entregador viaja de uma cidade a outra tentando sobreviver a saqueadores.

A dupla Anthony Mackie (O Banqueiro) e Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) protagonizam a série. Nas duas primeiras semanas de estreia, o seriado foi a produção mais assistida do Peacock, o que pode favorecer uma segunda temporada - algo que, até o momento, não foi confirmado. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de Twisted Metal.

Twisted Metal: após meses de espera, finalmente a adaptação televisiva chega ao HBO Max no Brasil — Foto: Reprodução/Peacock

Enredo de Twisted Metal

Em um futuro distópico, um bug cibernético derrubou computadores de todo o mundo. Sem Internet, nações sucumbiram e as cidades passaram a ser fortificadas com muros. Criminosos foram abandonados à propria sorte onde criaram comunidades sem lei. Uma das atividades de comércio mais comum nesse caos é o transporte de cargas preciosas de uma cidade para outra.

Um desses entregadores é John Doe (Mackie). Ele transporta suprimentos em um carro modificado chamado "Evelyn". Para se manter vivo dos saqueadores que abundam neste mundo, Doe transformou seu carro numa verdadeira arma de guerra.

Sweet Tooth, interpretado por Will Arnett, é o mascote de Twisted Metal e um dos personagens mais populares da franquia — Foto: Reprodução/Peacock

Elenco e equipe técnica

Além de Anthony Mackie (O Banqueiro), a atriz Stephanie Beatriz é coprotagonista da série dando vida à Quiet. Já o personagem Sweet Tooth é interpretado fisicamente pelo lutador de wrestling Samoa Joe e dublado por Will Arnett (Arrested Development). Ainda estão no elenco Thomas Haden Church (Homem-Aranha 3) como o policial Stone, Mike Mitchell (A Guerra do Manhã) interpretando Stu, Neve Campbell (franquia Pânico) no papel de Raven, entre outros.

Os showrunners Rhett Reese, Paul Wernick (ambos roteiristas da franquia Deadpool) e Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) trabalharam na adaptação junto com o David Jaffe, designer de games e criador das franquias Twisted Metal e God of War. Jaffe trabalhou em quase todos os jogos da franquia, que teve sua estreia em 1995 para Playstation e, até o momento, tem 10 jogos lançados.

Outro personagem clássico de Twisted Metal presente na série é o Agente Stone, interpretado na TV por Thomas Haden Church — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

A série original da Peacock Media é mais uma adaptação de videogames com boa aceitação do público e crítica. No IMDb, a produção conquistou nota 7,4 entre os usuários. Já na visão técnica, as médias dos críticos garantiram nota 53 no Metacritic e aprovação de 67% no Rotten Tomatoes. No consenso deste último site, a série é considerada uma "divertida explosão de caos e violência cartunesca".

Na mesma linha de aceitação, o jornalista Richard Roeper elogiou o trabalho da equipe em adaptar "um divertido jogo em uma série insana e com história". Entre os que deram nota baixa ao show, destaca-se Rendy Jones, do portal RogerEbert.com. Em sua análise, ele lamenta que a série "demora muito para engatar na ação".

