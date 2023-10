Onde assistir a Versões de Um Crime? Veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Versões de Um Crime , lançado em 2016, está atualmente disponível no catálogo da Netflix , onde já ocupa a terceira posição do Top 10 do streaming. A trama desse thriller norte-americano segue um advogado público que busca defender um adolescente acusado de assassinar o pai milionário. No entanto, o que era para ser apenas mais um caso, acaba revelando fatos perturbadores de ambos os envolvidos. Com direção de Courtney Hunt, o projeto é estrelado por Keanu Reeves, Gabriel Basso e Renée Zellweger.

Com roteiro de Nicholas Kazan, o longa-metragem de uma hora e meia de duração teve distribuição pela PlayArte Pictures no Brasil e pela Lionsgate, nos Estados Unidos. A seguir, confira mais detalhes de Versões de Um Crime, como sinopse, elenco e repercussão.

Longa de drama e suspense é estrelado por Gabriel Basso e Keanu Reeves, respectivamente — Foto: Divulgação/PlayArte Pictures

Enredo de Versões de Um Crime

A trama desse thriller acompanha Richard Ramsay (Keanu Reeves), um advogado de defesa que acaba assumindo um caso pessoal após jurar à amiga Loretta Lassiter (Renée Zellweger) que impedirá seu filho, o adolescente Mike Lassiter (Gabriel Basso), de ser preso pelo suposto assassinato do pai milionário, Boone Lassiter (Jim Belushi). No entanto, conforme as investigações do caso se intensificam, fatos perturbadores passam a vir à tona, colocando em jogo diversos fatos essenciais e a busca pela verdade.

Elenco de Versões de Um Crime

Além de Keanu Reeves (John Wick 4: Baba Yaga) e Gabriel Basso (O Agente Noturno) nos papéis dos protagonistas Richard Ramsay e Mike Lassiter, respectivamente, o elenco de Versões de Um Crime ainda é composto por nomes como Renée Zellweger (O Diário de Bridget Jones) dando vida à Loretta Lassiter, Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror) vivendo a jovem advogada Janelle Brady, Jim Belushi (As Duas Faces da Lei) como intérprete de Boone Lassiter e Jim Klock (Perigo na Floresta) como o promotor Leblanc.

Filme americano tem direção assinada pela cineasta Courtney Hunt — Foto: Divulgação/PlayArte Pictures

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o filme Versões de Um Crime foi um verdadeiro fracasso de bilheteria, tendo faturado apenas US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9 milhões na cotação atual). E o cenário não é muito diferente em relação ao desempenho do longa, que é mediano entre o público e a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, a produção norte-americana tem nota 6.2, com base em 32 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Courtney Hunt conquistou apenas 34% da aprovação dos críticos.

Para a jornalista Jeannette Catsoulis, do The New York Times, o projeto cinematográfico "[...] funciona como um procedimento de tribunal especialmente claustrofóbico, fotografado de maneira monótona e enquadrado genericamente." Por outro lado, Jason Best, da Marie Claire, elogia o filme, exaltando que "as reviravoltas da história são agradavelmente envolventes."