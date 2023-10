Onde assistir a Vingança a Sangue Frio? Veja sinopse e trailer do filme

O filme Vingança a Sangue Frio , lançado em 2019, chegou recentemente à Netflix e já é um dos destaques da semana, liderando o Top 10 do streaming. A produção americana também está disponível no Star+ e para aluguel no Apple TV+ (R$ 9,90) e Google Play Filmes (R$ 14,90). A trama desse suspense segue um motorista de trator em busca de vingança pela morte misteriosa de seu filho. Com direção de Hans Petter Moland, o projeto é estrelado por Liam Neeson e Laura Dern.

Com duas horas de tela, o longa-metragem tem roteiro assinado por Frank Baldwin e distribuição pela Lionsgate. Vale lembrar ainda que a produção é um remake do filme O Cidadão do Ano, de 2014, dirigido pelo próprio Hans Petter Moland, e que, atualmente, está disponível no Amazon Prime Video. A seguir, confira mais detalhes de Vingança a Sangue Frio.

Longa de suspense e ação é estrelado pelo ator irlandês Liam Neeson — Foto: Divulgação/Lionsgate

Enredo de Vingança a Sangue Frio

A trama desse suspense gira em torno de Nels Coxman (Liam Neeson), um pai de família tranquilo que trabalha como motorista removedor de neve. No entanto, sua vida perde o eixo e vira de cabeça para baixo quando seu filho, Kyle (Micheál Neeson), é misteriosamente assassinado por um poderoso traficante de drogas. Assim, decidido a vingar a morte do filho, Nels está disposto a fazer o que for preciso para acabar com o cartel, já que ele não tem mais nada a perder.

Elenco de Vingança a Sangue Frio

Além de Liam Neeson (Busca Implacável) e Laura Dern (Big Little Lies) nos papéis principais de Nels e Grace Coxman, o elenco de Vingança a Sangue Frio ainda reúne nomes como Emmy Rossum (Shameless) dando vida à Kim Dash, Tom Bateman (Por Trás de Seus Olhos) vivendo Trevor Calcote, Julia Jones (Terra Selvagem) como intérprete de Aya e Tom Jackson (Os X-Mercenários) como White Bull. Além disso, junta-se ao time de atuação Micheál Neeson (De Volta à Itália) no papel de Kyle Coxman.

Produção americana é um remake do filme de 2014, Kraftidioten, dirigido pelo próprio Hans Petter Moland — Foto: Divulgação/Lionsgate

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o filme Vingança a Sangue Frio teve um desempenho mediano entre a imprensa especializada. No agregador IMDb, por exemplo, o longa tem nota 6,2, com base em 74 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Hans Petter Moland conquistou 68% de aprovação dos críticos.

Para o jornalista Olly Richards, do NME, o enredo do remake falha ao não se manter estável, visto que "[...] seria mais divertido se insistisse menos em sua própria lógica insana". Por outro lado, Ian Freer, da Empire Magazine, elogia o projeto, que "é firme em sua recusa em tratar seus personagens como tropos de filmes".

Confira o trailer oficial de Vingança a Sangue Frio:

