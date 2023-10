Onde comprar iPhone barato? Veja dicas e sites que podem ajudar

O iPhone não é um celular barato. Para se ter ideia, o iPhone 15 , lançado em setembro deste ano, chegou às prateleiras brasileiras com preços que ultrapassam a margem dos R$ 7 mil . No entanto, isso não significa que você precisa gastar tudo isso ao comprar um smartphone da Apple : existem diversas saídas para economizar, desde o uso de cupons de desconto promocionais até a compra de um modelo mais antigo ou recondicionado. Nas linhas a seguir, confira algumas dicas para comprar um iPhone mais barato.

Veja onde comprar iPhone barato — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tem como comprar iPhone barato e original?

Não é impossível comprar um iPhone com valores mais acessíveis. O smartphone pode ser encontrado em promoções com preços menores em grandes lojas como Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Ponto Frio e afins. Existe também a oportunidade de comprá-lo sem gastar muito em ofertas relâmpago ou até mesmo em datas específicas, como a Black Friday.

No entanto, é preciso ficar atento e desconfiar de iPhones vendidos por preços muito abaixo da média de mercado em marketplaces como Shopee e AliExpress. Em geral, os produtos de ofertas "boas demais para serem verdade" são réplicas (ou seja, celulares funcionais de marca branca ou sem marca) ou escondem golpes de phishing.

A seguir, veja dicas para economizar na hora de trocar de celular.

Dicas para comprar iPhone barato

1. Não compre iPhone no lançamento

A Apple sempre lança seus novos produtos com preços estratosféricos. O iPhone 15, por exemplo, desembarcou no Brasil com valores a partir de R$ 7.299. O iPhone 15 Pro Max, por sua vez, é ainda mais caro: seus preços partem de R$ 10.999 (256 GB) e chegam a até R$ 13.999 (1 TB).

Por isso, é melhor segurar a ansiedade e esperar alguns meses até o preço cair. Se for uma compra urgente, você também pode ver modelos mais antigos, mas que ainda estão em boas condições. O iPhone 14, por exemplo, foi anunciado no Brasil em 2022 por R$ 7.599. Um ano depois, o mesmo modelo de 128 GB sai por R$ 4.499 na Amazon.

iPhone 15 Pro Max é modelo avançado da Apple — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Monitore o histórico de preços do iPhone e crie alertas

Vez ou outra, o smartphone da Apple é vendido com preços mais acessíveis. Além de fazerem promoções relâmpago, algumas lojas costumam baixar os preços em temporadas específicas. É o caso da semana do Dia dos Pais ou Dia das Mães, e até mesmo do fim do ano.

Peguemos o iPhone 14 de 128 GB como exemplo. Em 10 de setembro de 2023, o valor do celular alcançou o pico dos últimos 40 dias, custando R$ 4.895, mas logo depois sofreu uma queda e se estabilizou em R$ 4.598 no varejo eletrônico.

iPhone 14 foi lançado em 2022 — Foto: Laura Storino/TechTudo

Para fazer esse monitoramento, você pode contar com comparadores de preços, como o Compare TechTudo e o Buscapé. Na última plataforma, os usuários também podem acionar uma ferramenta de alertas por e-mail para serem avisados assim que o preço do iPhone baixar.

3. Compare preços em diferentes lojas

Os comparadores de preços ajudam a encontrar as melhores ofertas da Internet. Além de verificar valores, ferramentas como o Buscapé e Zoom também informam quando o produto é acompanhado de cashback e outras condições vantajosas.

De volta ao exemplo do iPhone 14, o celular estava à venda por R$ 4.899. Entretanto, havia uma promoção no dia, oferecendo 2% de cashback ao fazer compras na loja virtual em questão – ou seja, R$ 97,98 de reembolso. No fim das contas, o celular saía por R$ 4.801,02, considerando o retorno de parte do investimento.

iPhone 14 lilás — Foto: Laura Storino/TechTudo

4. Use cupons de desconto

Nem toda loja reduz o preço efetivamente, mas é possível conseguir uma pechincha ao utilizar cupons, que muitas vezes são oferecidos por meio de comunicados via e-mail. Também existe a possibilidade de receber o benefício por meio de empresas parceiras, como bancos que garantem descontos exclusivos para seus clientes. O consumidor ainda pode recorrer a plataformas específicas para esse fim, como Méliuz e Cuponomia.

Cabe ressaltar que, ao receber um cupom de desconto, é preciso verificar as regras do programa. Em alguns casos, as lojas limitam a oferta a uma lista de produtos específicos ou a uma faixa de valores.

Aplicativos de banco podem oferecer cashback — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

5. Compre modelos de gerações anteriores

Não há dúvidas de que o iPhone é um celular caro — especialmente ao comprá-lo no lançamento, como citado anteriormente. Mas não é preciso, necessariamente, comprar o modelo mais novo: mesmo com um ou dois anos no mercado, os celulares da Apple continuam com bom desempenho. E o melhor: são vendidos com preços menores.

O iPhone 13 é um exemplo. Lançado no fim de 2021, a unidade do smartphone com 128 GB está à venda em outubro de 2023 por R$ 4.099 na Amazon — R$ 3.200 a menos que o recém-lançado iPhone 15. Você também pode conferir a linha iPhone SE, que tem um visual datado, mas traz o mesmo chip do iPhone 13 e é mais barata.

iPhone 13 vermelho na mão — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6. Considere importar dos EUA

Se você tem uma viagem marcada para os Estados Unidos, considere comprar o iPhone no exterior. Por lá, o iPhone 15 de 128 GB está à venda por US$ 799, ou cerca de R$ 4.100 em conversão direta. O iPhone 15 Pro com o mesmo armazenamento, por sua vez, sai por US$ 999 – ou seja, R$ 5.080.

Trata-se de uma boa oportunidade para quem está viajando. Todavia, é preciso considerar outros eventuais custos, como impostos locais e IOF de 5,38%. Também existe a possibilidade de taxação ao desembarcar no Brasil com o novo smartphone.

7. Considere comprar modelos recondicionados

Outra saída é optar por uma unidade recondicionada em plataformas como Trocafy e Trocafone. Dessa forma, você consegue economizar ainda mais e até mesmo escolher um modelo melhor e com mais armazenamento – o iPhone, vale lembrar, não possui entrada para cartão de memória.