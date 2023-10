Onde se passa Assassin's Creed Mirage? Saiba tudo sobre o novo jogo da franquia

O game chega nesta quinta-feira (5) para consoles e PC, trazendo uma aventura no Oriente Médio. Sua história se passa cerca de 300 anos antes da época de Altaïr, o primeiro protagonista da franquia, colocando os usuários para experimentar novamente as glórias e desafios de ser um assassino. A seguir, veja mais detalhes e curiosidades que você precisa saber antes de jogar.

🎮 Assassin's Creed Mirage tropeça, mas resgata interesse na série; testamos

Assassin's Creed Mirage promete resgatar as origens da série da Ubisoft — Foto: Divulgação/Ubisoft

Onde posso jogar?

É importante destacar que o jogo também fará parte do catálogo do serviço de assinatura Ubisoft+, que custa R$ 49,99 por mês. Além disso, foi anunciada uma versão mobile para iPhone 15 Pro durante o evento mais recente da Apple, com lançamento programado para o início de 2024.

Onde e quando se passa a história?

Assassin's Creed Mirage é ambientado na cidade de Bagdá, a atual capital do Iraque. A história se passa no ano de 861, o que representa um período situado 12 anos antes dos eventos de Valhalla - segundo a linha do tempo oficial divulgada pela Ubisoft. Esse momento histórico pode ser considerado a Idade de Ouro de Bagdá, embora a cidade tenha sido destruída nos séculos seguintes. O jogo conta com um mapa menor, mas a cidade é populosa e causa uma grande imersão na história.

A trama de Assassin's Creed Mirage se passa na Bagdá do século IX — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Quem é o protagonista?

A história de Assassin's Creed Mirage narra a jornada de Basim Ibn Is'haq, um jovem ladrão de rua atormentado por visões e pesadelos. O jogo acompanha o personagem até a sua ascensão como mestre assassino dos Ocultos, o grupo precursor da Ordem dos Assassinos fundada por Aya e Bayek em AC Origins.

Vale destacar que o personagem desempenhou um papel significativo em AC Valhalla, onde foi revelado como a reencarnação de Loki na Terra, o que abre espaço para futuros desenvolvimentos na narrativa da série.

O Oculto Basim é o protagonista de Assassin's Creed Mirage — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Como é a gameplay?

A Ubisoft aposta em Assassin's Creed Mirage como um retorno às raízes da franquia, já que apresenta uma jogabilidade centrada na furtividade. Ainda assim, o game mantém algumas mecânicas de RPG, como a árvore de habilidades e a barra de vida dos oponentes. Em alguns momentos, o game parece um reboot, fazendo contraponto aos antecessores mais recentes (Origins, Odyssey e Valhalla) que focavam no combate direto com força bruta.

A gameplay de Assassin’s Creed Mirage é baseada na furtividade e exploração em território urbano — Foto: Divulgação/Ubisoft

Desta vez, o mapa do jogo é menor (comparável à Paris do AC Unity), porém mais denso. Assim, sua gameplay enfatiza o parkour, a exploração urbana na cidade de Bagdá e outros elementos icônicos da série. Novas habilidades também foram, introduzidas como a capacidade de desacelerar o tempo, a execução de assassinatos furtivos em múltiplos alvos e o controle da águia Enkidu, que oferece uma visão aérea valiosa.

Além disso, Basim ainda dispõe de um arsenal de seis ferramentas à sua disposição, que inclui minas de gás, bombas de fumaça e dardos soníferos. Elas podem ser aprimoradas conforme o jogador avança e ajudam a derrotar os inimigos sem ser notado.

Quanto tempo tem a campanha?

Assassin's Creed Mirage é bem mais curto em comparação com os títulos anteriores. A campanha principal conta com aproximadamente 20 horas, enquanto é necessário cerca de 30 horas para concluir todas as missões. Em entrevista à IGN, o produtor executivo da Ubisoft Marc-Alexis Côté defendeu que "nem tudo tem que ser um RPG de 150 horas".

Côté ainda disse que o game foi pensado para ser uma celebração do 15º aniversário da franquia. Por isso, a Ubisoft utilizou o motor gráfico atual de AC Valhalla para criar um jogo que prestasse homenagem ao início da franquia. Então, a produtora buscou focar mais na furtividade, no combate em espaços fechados, no parkour e em uma cidade mais densa para agradar aos fãs mais nostálgicos.

A exploração a cavalo é a melhor forma de navegar pelo mundo de Assassin's Creed Mirage — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Quais são os requisitos para rodar no PC?

Requisitos - Assassin's Creed Mirage Mínimo Recomendado High Ultra Performance: 1080p/30 fps/Low 1080p/60 fps/High 1440p (2K)/60 fps/High 2160p (4K)/60 fps/Ultra Sistema operacional: Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 Windows 10 ou 11 Processador: Intel Core i7 4790K (Intel Core i5-8400 p/ Intel Arc c/ ReBAR) ou AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7 8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7 9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5 11600K ou AMD Ryzen 5 5600X Memória RAM: 8 GB (dual-channel) 16 GB (dual-channel) 16 GB (dual-channel) 16 GB (dual-channel) Placa de vídeo: Intel Arc A380 6GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB ou AMD Radeon RX 570 4 GB Intel Arc A750 8 GB, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB ou AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB Intel Arc A770 8 GB, NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB ou AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB NVIDIA GeForce 3080 10 GB ou AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB DirectX: 12 12 12 12 Armazenamento: 40 GB SSD disponível 40 GB SSD disponível 40 GB SSD disponível 40 GB SSD disponível

Com informações de Ubisoft, GG.deals, TechRadar, GamesHub e Destructoid

