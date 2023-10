Pacto de Silêncio: veja sinopse, elenco e críticas da série da Netflix

A nova novela mexicana Pacto de Silêncio chegou à Netflix na quinta-feira (11) e já conquistou o Top 3 de séries do streaming. No enredo, uma jovem influenciadora que, na infância, foi abandonada por quatro adolescentes, busca saber quem é a sua verdadeira mãe, além de se vingar por tudo o que passou. A direção é de Carlos Villegas (A Rainha do Tráfico) e Mauricio Corredor, enquanto José Vidente Spataro assina o roteiro. A seguir, veja mais informações sobre o melodrama, como sinopse, elenco e trailer.

Camila Valero é Brenda Rey, protagonista de Pacto de Silêncio — Foto: Reprodução/Netflix

Sinopse de Pacto de Silêncio

Anos atrás, quatro amigas em uma escola conservadora escondem a gravidez de uma delas. Porém, não demora muito para a diretora descobrir o que aconteceu e confrontá-las. Desesperadas, o quarteto decide se livrar do bebê, abandonando-o em uma casa vazia, deixando a história enterrada no passado. O bebê é Brenda, uma jovem que cresceu com uma infância difícil e um grande desejo de vingança.

Já adulta, atuando como influenciadora digital, ela se infiltra na vida das quatro amigas, a fim de descobrir quem é a sua mãe verdadeira e ter respostas sobre o seu passado. Mas, em Pacto de Silêncio, Brenda vai descobrir segredos ainda mais sombrios, encontrar o amor e se ver dividida entre a busca por vingança e a vontade de construir uma família.

Quatro adolescentes, ainda na escola, escondem uma gravidez em Pacto de Silêncio — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica de Pacto de Silêncio

Camila Valero (Má Fortuna) interpreta a protagonista Brenda Rey, que conta com a ajuda do melhor amigo Alex, do ator Martín Barba (Eu Sou Franky). Chantal Andere, de A Usurpadora, também está no elenco como Ramona, ex-diretora de uma escola de elite. As quatro melhores amigas, Fernanda, Martina, Sofía e Irena, se tornaram adultas cheias de segredos e são partes importantes da história.

Fernanda Alarcón é uma dona de casa rica e popular no Instagram, interpretada pela atriz Adriana Louvier (Lágrimas de Amor). Já Martina Robles, de Marimar Vega (El Juego de las Llaves), herdou o dinheiro da sua família e é conhecida por se relacionar com rapazes mais novos. Sofía Estrada, interpretada pela cantora Litzy (Señora Acero), é uma escritora que se encontra endividada. Já Irene Bustamante, de Kika Edgar (A Rainha do Tráfico), é uma deputada poderosa e influente. O elenco ainda conta com José Manuel Corner (Monarca) e Rodolfo Salas (Perfil Falso) como Adriano e Omar.

Pacto de Silêncio: Irene, Fernanda, Martina e Sofía são atormentadas pelos segredos do passado — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão de Pacto de Silêncio

Uma semana após o lançamento, Pacto de Silêncio alcançou o Top 3 de séries em alta na Netflix. No IMDb, o título mexicano é avaliado em 6,7 pontos e também acumula elogios da crítica internacional. Joel Keller, do Decider, escreve que a produção merece o play do espectador e destaca que “apesar da história deixar questionamentos, ela tem o potencial de ir em várias direções, como você deve esperar de uma telenovela”.

A jornalista Riya Singh faz coro às críticas positivas no review do Midgard Times: “Pacto de Silêncio não te permite ficar entediado, com plot twists constantes. Cada personagem esconde segredos obscuros e acredito que aquelas quatro mulheres compartilhavam uma grande amizade”, escreve a profissional, que também elogia a atuação da protagonista Camila Valero.

Confira o trailer oficial de Pacto de Silêncio:

